Hugh Hefner pes etmiyor!

T24

Wall Street ayakta alkışladı

Krizi internet tetikledi



Yaklaşık yarım asır önce kurulan Playboy tarihinin en hareketli dönemlerinden birini yaşıyor.Playboy’a en sıkı rakip Penthouse talip oldu. 123 milyon dolar teklif etti. 1953 yılında Playboy’u kuran ve rakibine kaptırmak istemeyen 84 yaşındaki Hugh Hefner bu gelişmenin ardından krizle boğuşan şirketi kurtarmak için harekete geçti.Hugh Hefner, darboğazdaki Playboy Enterprises’ın kendisine ait olmayan hisselerini satın almak için bir teklif sundu. Bu teklifin ardından Playboy hisseleri yüzde 36 değer kazandı. Bu kez de Hefner’ın 50 yıldır yönettiği Playboy’da tüm hisselerini kontrolü altına aldıktan sonra şirketi satmayı planladığına yönelik spekülasyonlar çıktı.Hefner teklif mektubunda şirketin satışı veya bir başka şirketle birleşmesi, kurucunun hisselerinin el değiştirmesi veya sponsor bulunması gibi alternatiflerle ilgilenmediğini duyurdu.Adgage, “Hisse fiyatının tekliften sonra yükselmesi Wall Street’in Hefner’ın kararını ayakta alkışladığını gösteriyor” dedi.Hefner’ın teklifi sonrası, Playboy Enterprises’ın piyasa değeri 185 milyon dolar olarak hesaplandı. Hugh Hefner, Playboy’un A grubu hisselerinin yüzde 69.5’ine, B grubu hisselerinin yüzde 27.7’sine sahip.Horizon Media şirketinin Araştırma Birimi Başkan Yardımcısı Brad Adgage, Hefner’ın yaptığı yeni teklifin Playboy’un kurtulabilmesi için umut verici bir gelişme olarak değerlendirdi.Playboy’a rakip içeriğin internetle birlikte ücretsiz olarak geniş kitlelere ulaşmasıyla şirketin reklam gelirlerinde ciddi düşüş yaşandı. 1999’da 347 milyon dolar olan şirketin gelirleri, 2006 yılında 331 milyon dolara düştü. Geçen yıl ise bu rakam krizin de etkisiyle 240 milyon dolara kadar indi.1972 yılında 7.1 milyon adet sattı. Geçen yılki satış rakamı 2.6 milyonda kaldı. Playboy geçen ay eleman çıkarıp, maliyet düşürücü önlemlerle 3 milyon dolar tasarruf yapacağını açıkladı.