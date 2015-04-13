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Huffington Post: Anlaşma sağlanırsa Türkiye Suriye'ye karadan girecek, Suudi Arabistan havadan vuracak

Müzakerelere Katar'ın arabuluculuk ettiği iddia ediliyor

13 Nisan 2015 20:21

Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Suriye'de Beşşar Esad rejimini yıkmak için askeri ittifak kurmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Huffington Post'un iddiasına göre, iki ülke konuya ilişkin üst düzey görüşmeler gerçekleştiriyor. Görüşmelere yakın kaynakların Huffington Post'a yaptığı açıklamalara göre, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki müzakereler Katar arabuluculuğunda yürütülüyor.

Planlanan ortaklık çerçevesinin, Türkiye'nin karadan asker göndermesini, Suudi Arabistan'ın da hava saldırılarıyla destek vermesini öngördüğü iddia edildi.

Haberde, Şubat ayında Washington'a giden Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamid El Tani'nin söz konusu görüşmelerden ABD Başkanı Barack Obama'yı da haberdar ettiği belirtildi.

Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki görüşmelere katılan bir kaynak, müzakerelerin başarılı bir şekilde ilerlemesi halinde, iki ülkenin ABD desteklesin ya da desteklemesin, Suriye'ye müdahale edeceğini öne sürdü.

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