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Dünya

Hudson yanardağı faaliyete geçti SANTİAGO (A.A)

28 Ekim 2011 21:16

-Hudson yanardağı faaliyete geçti SANTİAGO (A.A) - 28.10.2011 - Şili'de Hudson volkanı faaliyete geçti. Şili ulusal jeoloji kurumu, başkent Santiago'nun 1600 kilometre güneyinde bulunan Patagonya'daki yanardağın 5 kilometre yüksekliğe kadar duman ve kül püskürttüğünü, yanardağda sarsıntılar olduğunu, büyük bir patlamanın birkaç saat ya da gün içinde olabileceğini bildirdi. Şilili yetkililerin yanardağın yakınındaki 119 kişiyi tahliye ettiği, yakın çevrelerdeki diğer kişilerin de kaçmaya hazırlandığı kaydedildi. Yanardağdaki faaliyet yüzünden Arjantin'de de alarm verildiği belirtildi. Hudson'a en yakın kasabasının Coihayque olduğu, kasabanın Arjantin sınırı yakınında bulunduğu bildirildi. Hudson volkanı son 60 yılda sonuncusu 1991'de olmak üzere 2 kez faaliyete geçti.

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