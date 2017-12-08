HUDER’den ABD’ye Kudüs tepkisi

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) İzmir Şubesi üyesi avukatlar, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını ve Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını, yaptıkları basın açıklaması ile protesto etti.

İzmir Adliyesi Protokol Kapısı önünde toplanan HUDER İzmir Şubesi üyesi avukatlar, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanıması kararını imzalamasına ve Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararına, basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Yaklaşık 20 avukatın katılımıyla açıklama yapan HUDER İzmir Şubesi Başkanı Vahap Karakuş, \"Üç büyük din için de kutsal olan Kudüs şehri uluslararası toplum tarafından İsrail’in başkenti olarak tanınmamakta ve tüm ülkeler diplomatik misyonlarını Tel Aviv’de bulundurmaktadır. Hitler faşizminin gayri meşru evladı olan İsrail siyonizmi, Kudüs’ü uluslararası hukuka aykırı olarak işgal altında tutmaktadır. Ortadoğu’da Suriye’de iç savaş halen sürerken ve Irak, Yemen, Libya gibi birçok bölgede istikrarsızlık halen hakim durumda iken, ABD yönetiminin bu adımı atmasının tek bir anlamı vardır. O da Ortadoğu halklarının dini ve etnik yönden çatışma potansiyelini diri tutmaktır\" dedi.

Grup basın açıklamasının ardından, dağıldı.



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