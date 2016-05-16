HÜDAPAR Kongresi; Atatürk posterinin üstü kapatıldı, Barzani'nin temsilcisi konuşma yaptı

MHP’deki muhalif hareketin kongre girişimleriyle kriz yaşayan başkentte aynı saatlerde Hür Dava Partisi’nin (HÜDAPAR) İkinci Olağan Kongresi, Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı. Kuran’ı Kerim okunarak açılan kongrede İstiklal Marşı seslendirilmedi. Salonda dev çerçevelerle sabit duran Atatürk posterinin üstü partinin pankartıyla kapatıldı. Ortadoğu ve Arap ülkelerinden İslami partilerin temsilcilerinin olduğu kongrede Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) temsilcisi Ahmet Kani bir konuşma yaparak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin iyi dileklerini iletti.

Bazı konuşmaların Kürtçe olduğu kongrede Kürtçe anonslar yapıldı, Kürtçe pankartlar yer aldı. 6-8 Ekim 2014’teki olaylarda çatışmalarda öldürülen partili gençlerin fotoğrafları da salona asıldı.

Sık sık tekbir getirilen kongrede yeniden seçilen HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “Aynı devlet yapısında bir arada kardeşçe yaşamak için ulus devlet anlayışı terk edilmeli, etnik kimliklere eşit mesafede durulmalıdır” dedi.