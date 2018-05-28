HÜDA PAR'ın Erdoğan'ı destekleme kararına ilişkin HDP'den ilk açıklama

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), cumhurbaşkanı seçiminde AKP'nin adayı Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı.

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, HÜDA PAR'ın AKP'nin adayı Erdoğan'ı destekleme kararına ilişkin "Bir yandan Kürt ittifakı diyerek HDP’yi eleştir sonra da Erdoğan’ı destekleme kararı al. Neymiş AKP ile HÜDA Par danışıklı çalışıyor muş..." paylaşımında bulundu.

HÜDA PAR sözcüsü Sait Şahin, KRT televizyonuna konuk olduğu programda, HDP'ye barış çağrısında bulunmuş, "HDP-HÜDA PAR meselesi aile meselesidir. Çatışmaların, düşmanlıkların devam etmesini biz doğru bulmuyoruz" diyen Şahin, "6-8 Ekim olaylarının acısını gömmeye, HDP ile barış şerbeti içmeye hazırız" açıklamasında bulunmuştu.