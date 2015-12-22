Hüda-Par'dan hem devlete hem PKK'ya eleştiri

Hür Dava Partisi (Hüda-Par) bölgede yaşanan çatışmalarla ilgili olarak hem devlete hem de PKK'ya eleştiriler yöneltti. Açıklamada, Cizre'de askerlerin, rızaları olmadığı halde iki Hüda-Par'lının evine el koyarak mevzilendiği aktarıldı. Açıklamada, "“İster devletten gelsin ister örgütten gelsin halkın evlerine zorla girmeyi mesken masuniyetinin ihlali olarak gördüğümüzü ve bunu kabul edilemez bulduğumuzu özellikle belirtiyoruz” dendi.

Genellikle PKK ile yaşadığı çatışmalarla gündeme gelen Hüda-Par, bölgede son günlerde yoğunlaşan çatışmalara ilişkin bir açıklama yayınladı. Partinin resmi internet sitesinde yayınlanan ve Cizre, Silopi, Nusaybin, Dargeçit ve Sur ilçelerinde sivil halkın can, mal ve mesken güvenliğinin ciddi anlamda ihlal edildiği vurgulanan açıklamada hem PKK’ya hem de güvenlik güçlerine yönelik eleştiriler yer aldı.

‘Halk canından bezdi’

“Örgüt tarafından şehir merkezlerine taşınan şiddete karşılık devlet güçlerinin yaptıkları operasyonlar ve sokağa çıkma yasakları halkı neredeyse canından bezdirmiş durumdadır” denilen açıklamada, PKK’lıların sivil halkın rızası olmadığı halde evlerin önüne hendek kazdığı ve evlere zorla girerek mevzilendiği, bu durumun da halkı istemediği bir çatışmanın tarafı haline getirdiği belirtildi.

Devletin güvenlik güçlerine yönelik eleştiriler de yöneltilen açıklamada şöyle denildi:

“Son günlerde operasyon yürüten devlet güçlerinin de rızası olmadığı halde sivil halkın evlerine girdiği ve orada mevzilenerek o evleri adeta bir karargaha dönüştürdükleri tarafımızca tespit edilmiştir. Bu kapsamda 19.12.2015 günü Cizre-Nur Mahallesi'nde Halis ve Muhlis Gözüngü adlı üyelerimizin evlerine rızaları olmadığı halde asker tarafından el konulmuş ve evlerde mevzilenilmiştir. Her iki üyemizin evinde hala askerler bulunmakta ve fiili olarak bir çatışma yaşanmaktadır. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle üyelerimiz ve aileleri evi de terk ederek güvenli bir yere geçemediklerinden mermilerin hedefi durumundadırlar. Bu durum, üyelerimizi hem istemedikleri bir çatışmanın tarafı haline getirmekte hem de ailelerin tamamının can güvenliğinin tehlikeye atılmasına neden olmaktadır.” Çatışmaların ‘mümkünse sona erdirilmesi’ ya da ‘şehir merkezlerinin dışına çıkarılması’ çağrısı yapılan açıklamada, “İster devletten gelsin ister örgütten gelsin halkın evlerine zorla girmeyi mesken masuniyetinin ihlali olarak gördüğümüzü ve bunu kabul edilemez bulduğumuzu özellikle belirtiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Hüda-Par’ın açıklamasında, “Daha fazla sivil can kayıplarının yaşanmaması ve mağduriyetlerin artmaması adına devlet güçlerini bu üyelerimizin evlerini derhal boşaltmaya; İslami hassasiyetleri, insan haysiyetini göz önünde bulundurmaya ve hukuk içerisinde kalmaya davet ediyor, bu tavrı kınadığımızı kamuoyuna bildiriyoruz” denildi.