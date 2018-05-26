HÜDA PAR'dan HDP'ye çağrı: Barış şerbeti içmeye hazırız

HÜDA PAR sözcüsü Sait Şahin, KRT televizyonuna konuk olduğu programda, HDP'ye barış çağrısında bulundu. "HDP-HÜDA PAR meselesi aile meselesidir. Çatışmaların, düşmanlıkların devam etmesini biz doğru bulmuyoruz" diyen Şahin, "6-8 Ekim olaylarının acısını gömmeye, HDP ile barış şerbeti içmeye hazırız" dedi.

HÜDA-PAR sözcüsü Şahin, KRT televizyonuna konuk olduğu programda, Çağlar Cilara’nın sorularını yanıtladı. Şahin, HÜDA PAR ile HDP arasındaki ilişkileri normalleştirmenin zamanının geldiğini söyleyerek, “Kürtlerde bir kardeş HDP’den, bir kardeş HÜDA PAR’dandır. Biz aile meselesinden bahsediyoruz. HDP, HÜDA PAR meselesi aile meselesidir. Aile içinin düzelmesi bu memleketin hayrınadır” ifadesini kullandı.

Sait Şahin, şunları akydetti:

“HDP velev ki geçmişte bize düşmanlık da yapmış olsa, halen sorunlu da olsa; zihniyet olarak, ideolojik olarak, yaklaşım olarak, pratik olarak sorunlu da görsek, biz yapmak adına, düzeltmek adına, normalleştirmek adına, toplumsal farklı kesimleri yakınlaştırmak adına müspet adılar atmaya çalışıyoruz. HDP’yi de bu bağlamda değerlendiriyoruz. Çoğunluğu, tabanları itibariyle Kürt olan iki partinin normalleşmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu yönde adılar attık. Çünkü toplumun, bölgenin sosyolojisini iyi okumak, göz önünde bulundurmak lazım. Kürtlerde bir kardeş HDP’den, bir kardeş HÜDA PAR’dandır. Biz aile meselesinden bahsediyoruz. HDP, HÜDA PAR meselesi aile meselesidir. Dolayısıyla sürgit sorunların, çatışmaların, düşmanlıkların devam etmesini çok doğru bulmuyoruz. Aile içinin düzelmesi bu memleketin hayrınadır."

Sunucu Cilara'nın, “HDP ile barışmak istiyorsunuz” demesinin ardından Şahin, “Geçmişten bugüne kadar bizden kaynaklı yaşanmış herhangi bir düşmanlık yok. Diğer taraftan kaynaklı yaşanmış maalesef olumsuzluklar oldu. 6-8 Ekim olaylarını dahi çizecek kadar, biz yeter ki iyi niyet görelim, samimiyet görelim, halkımızın, toplumumuzun faydasını görelim biz acılarımızı yüreğimize gömmeye ve bunun üzerine barış şerbeti içmeye, diyalog şerbeti içmeye, normalleşme şerbeti içmeye hazırız. Bu kadar net söylüyorum" diye konuştu.