Hüda-Par seçime bağımsız adaylarla girecek

Hür Dava Partisi (Hüda-Par) 7 Haziran'da gerçekleşecek genel seçimlere bağımsız adaylarla katılacaklarını açıkladı. Diyarbakır'da bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda bağımsız aday kararını açıklayan ve adayları tanıtan Hüda Par Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, seçim barajının, farklı düşüncelerin mecliste temsil edilmesine engel olduğunu savundu.

"Temsilde adaleti engelleyen bu baraj zulmünü aşabilmek için parti olarak değil, bağımsız adaylarla seçimlere katılma kararı almış bulunuyoruz" diyen Yılmaz, Türkiye'nin çözmesi gereken iki önemli sorununun olduğunu belirterek, bunların Kürt sorunu ve İslami hayatın önündeki engeller olduğuna dikkat çekti.





6-7 Ekim Kobanê protestolarıyla ilgili düzenlenen iddianamede, birçok kişiye yer verilmediğini söyleyen Yılmaz, "Yandaş kitlesini eylem yapmaya çağıran başta örgüt lideri Abdullah Öcalan, Cemil Bayık, HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır il eş başkanı dahil diğer hedef gösterenlerin iddianameye dahil edilmeleri gerekirdi" dedi.

Genel Başkan Yazıcıoğlu, Diyarbakır'dan aday olacak





Toplantıda, seçimlere Diyarbakır'dan bağımsız aday olarak girecek olan Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da bir konuşma yaptı. Yapıcıoğlu, Meclis'te İslami bir muhalefetin olması gerektiğini savundu. Kürt sorununun çözümü konusunda yeni anayasa yapılması gerektiğini de söyleyen Yazıcığlu, "2 yıllık çatışmasızlıktan sonra dediler ki 'Kürt sorunu bitti' Sayın Cumhurbaşkanı 'Kürtler sorun değil, sorun sistem sorunudur.' Bu anlamda söylediyse eğer evet sistem sorunu vardır. Bu sorun yüzyıldır vardır ve halen de devam etmektedir. Eğer siz acilen yeni tamamen sivil, insan merkezli ve özgürlükçü bir anayasa yapmazsanız ve bu anayasanız halkın değerleri ile barışık olmazsa sistem sorunu da var olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

9 ilde bağımsız adaylarla seçime girecek olan Hüda-Par'ın aday listesi şu şekilde:

Diyarbakır: Zekeriya Yapıcıoğlu

Batman: Aydın Gök

Bitlis: Cengiz Karakaya

Adana: Salih Demir

Şırnak: Şehzade Demir

Bingöl: Sait Şahin

Mardin: Mahmut Kılınç