HÜDA PAR seçim beyannamesini açıkladı: Halkın talebi, yeni sivil anayasa

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Mehmet Yavuz, seçim beyannamelerini açıkladıç. 24 Haziran sonrası yeni sivil bir anayasa istediklerini belirten Yavuz, "Halkın büyük çoğunluğunun talebi tamamen yeni bir anayasadır. Yeni anayasa vesayetten ve ideolojiden arınmış, sivil bir anayasa olmalıdır" dedi.

Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve milletvekili adaylarının da katıldığı toplantıda partisinin seçim beyannamesini açıklayan Yavuz, 16 Nisan referandumuna verdikleri desteği hatırlatarak, 24 Haziran seçimlerinde en hayati gördükleri meselenin insanı merkeze alan adil bir anayasa yapmak olduğunu söyledi. 12 Eylül cuntası tarafından hazırlatılan 1982 Anayasasının "topluma silah zoruyla giydirilmiş deli gömleği" olduğunu savunan Yavuz, şöyle konuştu:

"Halkın talebi yeni Anayasa"

"Halkın büyük çoğunluğunun talebi tamamen yeni bir anayasadır. Yeni anayasa vesayetten ve ideolojiden arınmış, sivil bir anayasa olmalıdır. Başlangıç bölümü kısa ve öz olmalı, etnik vurgulardan arındırılmalı, insani hak ve özgürlüklere kuvvetli bir vurgu yapmalıdır. Değiştirilemez nitelikte hiçbir maddesi olmamalı, ideoloji dayatmamalıdır. Müslüman halkımızın inancına aykırı kanun çıkarılamayacağı anayasal bir kural haline getirilmelidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde artık hiçbir makul ve meşru gerekçesi kalmayan seçim barajı ortadan kaldırılmalıdır."

"FETÖ yargısının kurbanları hâlâ cezaevinde"

"Güneydoğu"da çözümün tam zamanı olduğunu ifade eden Yavuz, "Yasal düzenlemeler, AB istediği için veya birileri silah bırakacak diye değil, milletimiz hakkına kavuşsun, haksızlıklar ve huzursuzluklar son bulsun, kardeşlik yeniden tesis edilsin ve adalet yerini bulsun diye yapılmalıdır" sözlerini sarf etti.

Toplumda adalete olan inancın ciddi şekilde sarsıldığını savunan Yavuz, uzun tutukluluk süreleri, 28 Şubat'ın izlerinin sürmesi ve FETÖ yargısının kurbanlarının hala cezaevlerinde tutuluyor olmasının, adalet mekanizmasının içine düştüğü hali özetlediğini söyledi.

Yavuz, ayrıca eğitim, tarım, ekonomi gibi alanlarda taleplerini dile getirerek, OHAL'in bir an evvel kaldırılmasını, çiftçilere vergisiz mazot temin edilmesini ve israf, yolsuzluk ve rüşvetle etkin mücadele edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.