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HÜDA PAR: ‘Müftülerin nikah yetkisi’ne karşı çıkanlar zinayı savunanlar

Hüda-Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu: bu yetkiye karşı çıkanlar aslında nikah müessesinin kendisine karşı çıkıyorlar

08 Ağustos 2017 00:11

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Müftülere resmi nikah kıyma yetkisi veren tasarıya karşı çıkanların aslında nikahın kendisine karşı olduğunu" iddia etti.

"Birilerinin ısrarla meseleyi çarpıtmaya çalıştığını" öne süren Yapıcıoğlu şunları söyledi:

“Karşı çıkanlar aynı zamanda zinanın suç olmaktan çıkarılmasını da ısrarla savunan kişiler. En azından önemli bir kısmı böyle. Biz öyle inanıyoruz ki, bu yetkiye karşı çıkanlar aslında nikah müessesinin kendisine karşı çıkıyorlar. Çünkü bu insanların bugüne kadar nikahsız birlikteliklere karşı çıktıklarına şahit olmadık, hatta nikahsız birlikteliklerin suç sayılması ve yasaklanması yönünde bir adım atılıyor olması bu kesimi çok ciddi bir şekilde rahatsız edecektir.”

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müftünikahZekeriya Yapıcıoğluhüda parzina

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