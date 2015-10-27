T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hüda-Par İdil İlçe Başkanı'na silahlı saldırı

Mehmet Hamit Ersoy'a silahlı saldırı düzenleyenlerin kimliği tespit edilemedi

27 Ekim 2015 20:28

Şırnak’ın İdil İlçesi’nde, Hür Dava Partisi (Hüda-Par)  İlçe Başkanı Mehmet Hamit Ersoy, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar kaçarken, yaralanan Ersoy, hastaneye kaldırıldı. 
 
İdil ilçe merkezindeki saldırı Yeni Mahalle’de bugün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Evinin önünde arkadaşlarıyla kendisine ait otomobile binen Hüda-Par İdil İlçe Başkanı Mehmet Hamit Ersoy, kimliği belirsiz kişilerin uzun namlulu silahla ateş açtı. Bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Ersoy, yanındaki arkadaşları tarafından otomobile alınarak, İdil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedaviye alındı. 
 
Mehmet Hamit Ersoy’un hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
 

ETİKETLER

hüda paridil ilçe başkanıHamit Ersoy

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24