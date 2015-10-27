Hüda-Par İdil İlçe Başkanı'na silahlı saldırı

Şırnak’ın İdil İlçesi’nde, Hür Dava Partisi (Hüda-Par) İlçe Başkanı Mehmet Hamit Ersoy, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar kaçarken, yaralanan Ersoy, hastaneye kaldırıldı.



İdil ilçe merkezindeki saldırı Yeni Mahalle’de bugün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Evinin önünde arkadaşlarıyla kendisine ait otomobile binen Hüda-Par İdil İlçe Başkanı Mehmet Hamit Ersoy, kimliği belirsiz kişilerin uzun namlulu silahla ateş açtı. Bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Ersoy, yanındaki arkadaşları tarafından otomobile alınarak, İdil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedaviye alındı.



Mehmet Hamit Ersoy’un hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

