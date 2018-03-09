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HÜDA PAR: Her partiden gelecek teklife açığız

"Kürt seçmenlerin sessizce beklediğini söylemeliyim"

09 Mart 2018 13:12

Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu yaptığı görüşmenin detaylarını yazdı. Yapıcıoğlu, "2019 seçimleri için gelecek tekliflere açığız" dedi. 

Öztürk'ün "Sessizce bekleyen ‘Kürt oyları" başlığıyla (9 Mart 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

 

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile yaptığım görüşmede, partinin önümüzdeki seçime sıkı hazırlandığını anladım. 2019'da 81 ilde, hem belediye, hem de parlamento seçimlerine katılmak üzere hazırlık yapıyorlar. Cumhurbaşkanlığı için aday göstermeyi de düşünüyorlar.

Bugüne kadar HÜDAPAR’a herhangi bir ittifak teklifi gelmemiş ve herhangi bir partiye teklif götürülmemiş. Zekeriya Bey, her partiden gelecek teklife açık olduklarını söylüyor.

Muhafazakar Kürt kökenli kişilerin kurduğu ve yönettiği HÜDAPAR, oy sayısı açısından çok büyük etki yapmayacağı düşünülse de, psikolojik olarak Kürt seçmen algısında bir etki yapabileceği düşünülmelidir.

HÜDAPAR da, Türkiye partisi olma yönündeki çalışmalarını hızlandırdığı ve kamuoyundaki algısını değiştirdiği takdirde, siyasette bir boşluğu doldurabileceğini hesaba katmalı.

Sessizce bekleyen oylar

Sonuç itibariyle, Kürt seçmenlerin sessizce beklediğini söylemeliyim. Saadet tartışması soğuduğunda, Kürt oylarının nereye akacağı konusu yoğun olarak tartışılacaktır. Şimdiden ilk yazıyı yazmış olayım.

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