Hüda-Par: HDP'nin yüzde 10 barajına takılması durumunda, seçimin meşruiyetine gölge düşer

Cizre olayları sonrası karşılıklı suçlamalarla gerilen Hüda-Par ve HDP cephesindeki tartışmalar devam ederken, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriyya Yapıcıoğlu, HDP'nin yüzde 10 barajına takılması durumunda, seçimin meşruiyetine gölge düşeceğini belirtti.

Yapıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 81 ilin 48'inde teşkilatlandıklarını bildirdi.

Zekeriya Yapıcıoğlu, yüzde 10'luk seçim barajını eleştirerek, "Eğer HDP seçime parti olarak girer ve yüzde 10'luk barajın altında kalırsa bu seçimin meşruiyeti ciddi şekilde tartışılır duruma gelecektir. Belki de yeni bazı kaotik ortamların oluşmasına da zemin hazırlayacak. Bu tehlikeli bir şey" değerlendirmesinde bulundu.

Seçim barajının mutlak suretle gözden geçirilmesi gerektiğini savunan Yapıcıoğlu, temsildeki adaletin yönetimdeki istikrara feda edilmemesini istedi. Yapıcıoğlu, "Bu sistemin adil bir sistem olduğunu söylemek mümkün değil. Belki bu istikrar getiren bir sistem olabilir ama adalet hiçbir şeye feda edilmemelidir" dedi.