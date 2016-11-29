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HÜDA PAR: Erken yaşta evlilik meşru bir şeydir

Zekeriya Yapıcıoğlu, cinsel istismarı savundu

29 Kasım 2016 00:02

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, çocuk yaşta evlendirmenin "toplumun meşru gördüğü bir gerçek olduğunu" iddia etti.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Antalya'da kahvaltılı basın toplantısı düzenleyen Zekeriya Yapıcıoğlu, “Erken yaşta evlilik toplumumuzun bir gerçeğidir. Kanun nazarında bu suç olsa mahkemeler o yaşta evlenen kişileri cinsel istismarcı olarak değerlendirip veya ailelerle birlikte onlara ceza verse bile toplumun nazarında, örfünde, kültüründe bu meşru bir şeydir" şeklinde konuştu.

Yapıcıoğlu, "toplumun meşru gördüğü bir şeyin tepeden inme kanunlarla yasaklanıp insanlara 'tecavüzcü' damgası vurulduğunu" öne sürdü. 

"Elbette çocuklara tecavüz edenlerin..."

Yapıcıoğlu bu sözler üzerine de "Elbette çocuklara tecavüz edenlerin, zorla onların bedenlerine göz koyup hayvani heveslerini tatmin aracı olarak görenlerin en sert şekilde cezalandırılması lazım. Hatta bize göre çocuk yaştaki birine tecavüz edenin cezası idamdan başka da olmamalıdır. Ama kanunun öngördüğü yaştan küçüktür diye toplumun tamamen meşru gördüğü bir şekilde evlenenlerin aynı kategoriye konulması kabul edilebilecek bir şey değildir" diye konuştu.

Yapıcıoğlu, AKP'nin bu önergeyi yeterince anlatamadığı için geri çektiğini söyledi. 

Eski AKP milletvekili adayı da böyle savunmuştu:

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