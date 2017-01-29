Hüda Kaya'dan gözaltı sonrası ilk açıklama: Polisler odama daldı ve şiddet kullandı, kelepçelenerek gözaltına alındım

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Afyon’da gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakılan HDP Milletvekili İstanbul Hüda Kaya, açıklamalarda bulundu. Kaya “Kaldığım binanın etrafı sarılmış bir şekilde, müsait olmadığımı belirtmeme rağmen onlarca polis daireye ve bulunduğum odaya girdi. İnançlarıma, ilkelerime göre giyinmem gerekirken, görevliler buna dahi izin vermeden odama daldı ve şiddet kullandı, kelepçelenerek gözaltına alındım. Saatlerce nerede olduğuma dair soranlara bilgi verilmedi” diye konuştu.

Adliye önünde yaptığı açıklamada “Referandum sürecinde HDP üzerinden korkui muhaliflere gözdağı verildiğini” savunan Kaya, “HDP üzerinden tam da referandum sürecinde muhalif olana, farkı düşünene nasıl bir linç yaşatıldığını biz burada birebir yaşadık, tanık oluyoruz. Böylesine sağlıksız, böylesine özgürlüksüz bir ortamda ortaya çıkacak referandum sonucu da asla meşru olamayacaktır. Çünkü eşit şartlarda sandığa giden taraflar yoktur. Türkiye’nin de manzarası budur” dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, serbest bırakılmasının ardından adliye önünde açıklama yaptı.

Son 5 gündür Afyon’da olduğunu belirten Kaya, polislerin odasına girdiğini ve giyinmesine izin verilmediğini söyledi.

Kelepçe takılarak gözaltına alındığını söyleyen Kaya, “Kaldığım binanın etrafı sarılmış bir şekilde, müsait olmadığımı belirtmeme rağmen onlarca polis daireye ve bulunduğum odaya girdi. İnançlarıma, ilkelerime göre giyinmem gerekirken, görevliler buna dahi izin vermeden odama daldı ve şiddet kullandı, kelepçelenerek gözaltına alındım. Saatlerce nerede olduğuma dair soranlara bilgi verilmedi” dedi.

‘Asıl yargılanması gerekenler bu olayların aydınlatılmasının önüne geçenlerdir’

6-8 Ekim olaylarına ilişkin hakkında açılan fezleke nedeniyle gözaltına alındığını belirten Kaya şöyle konuştu:

“Biz HDP olarak bu olayların araştırılması incelenmesi ve faillerin ortaya çıkarılması konusunda defalarca araştırma önergesi vermiş olmamıza rağmen bugün bizi bu olaylar nedeniyle mahkum etmek isteyen iktidarın milletvekilleri tarafından reddedildi. Eğer bu olay teklifimiz doğrultusunda mecliste aydınlatılmış olsaydı bugün burada bu manzarayı yaşamış olmayacaktık. Asıl yargılanması gerekenler bu olayların aydınlatılmasının önüne geçenlerdir.”

‘Referandum sürecinde muhalif olana yaşatılan lince şahit olduk’

“HDP üzerinde tam da referandum sürecinde muhalif olana, farkı düşünene nasıl bir linç yaşatıldığını biz burada birebir yaşadık, tanık oluyoruz. Böylesine sağlıksız, böylesine özgürlüksüz bir ortamda ortaya çıkacak referandum sonucu da asla meşru olamayacaktır. Çünkü eşit şartlarda sandığa giden taraflar yoktur. Türkiye’nin de manzarası budur.”

Kaya, açıklamanın ardından HDP milletvekilleri Feleknas Uca, Sibel Yiğitalp, Ziya Pir ve İmam Taşçıer ile birlikte adliye önünden ayrıldı.