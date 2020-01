Hüda Kaya: Seçim şartları adil değil

Partisinin düzenlediği halk toplantısında konuşan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, seçim şartlarındaki eşitsizliğin geçmiş yıllardaki seçimleri de aştığını belirtti. Bodrum'da halkla bir araya gelen HDP MYK üyesi Beyza Üstün de, "Bu topraklarda hep beraber özgür ve barış içinde yaşayacağız” dedi.

dihaber’de yer alan habere göre, referanduma doğru çalışmalarına hız veren HDP, ilçelerde halk buluşmalarına devam ediyor. İstanbul Sancaktepe’de Siirt Pervari İlçesi Beytis Köyü Derneği’nde düzenlenen halk toplantısına halkın katılımı yoğun oldu. Referanduma yönelik merak edilen sorulara cevap olmak ve sonrasında nasıl devam edileceğine dair konuşulan toplantıya HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya da destek verdi.

“Kürtler politik bir toplum”

Referandumda çıkacak olan tercihin tüm kadınlar, emekçiler, ezilen halklar için “Hayır’lı” olmasını dileyerek sözlerine başlayan Kaya, herkes için güzel olanın “Hayır’dan geçtiğini vurguladı. Kürt halkının, Türkiye toplumları arasındaki en politik halk olduğunu ifade eden Kaya, “Benim bir Türk olarak gözlemlediğim, en politik, 7’den 70’e politik bilince sahip bir halk, Kürt Halkı.” Bu bilincin ise bedelinin yıllarca Kürt Halkı tarafından ödendiğini belirten Kaya, “Sizler, bu yüzden her şeyin farkındasınız” dedi.

“Eskiden TRT’de siyasi parti liderleri bir araya gelirdi”

16 Nisan’da yapılacak olan referandumun şimdiye kadarkilere bezmediğini kaydeden Kaya, bu seçimde her zamankinden daha fazla eşitsizlik yaşandığını söyledi. “Evet” diyecek olanların da inandıkları tek şeyin güzel günler olduğunu belirten Kaya, “Şartlar eşit olmadan gerçekte neyin hayır getireceğini bilemeyecekler” dedi. Eski Türkiye’de yaşanan seçimlerin bile aratılır hale getirildiğini kaydeden Kaya, “Eskiden TRT’de siyasi parti liderleri bir araya gelir canlı yayında halkın karşısında hesap verirlerdi. Fakat şimdi her kanal, her program her saat ya tek adam, ya da 15 Temmuz” dedi.

Kürt halkının vergisi, kadınların emekleri, işçilerin emekleri ile oluşturulan devlet hazinesinin çok büyük bir oranının “Evet” için hibe edildiğini söyleyen Kaya, “Bizden aldıkları ile her yeri ‘Evet’ ile donattılar. Fakat biz emeğimiz ile ‘Hayır’ı yükselteceğiz” dedi.

Referandum çalışmaları kapsamında Muğla Bodrum'da halkla bir araya gelen HDP MYK üyesi Beyza Üstün, "Bu topraklarda hep beraber özgür ve barış içinde yaşayacağız. Hiç boşuna umutlanmasınlar tek adam olmayacaklar. Bunun için “Hayır” diyoruz” dedi.