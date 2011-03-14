-HÜCREYİ LAĞIM SUYU BASTI İDDİASI İSTANBUL (A.A) - 14.03.2011 - Birinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek'in avukatı Hasan Basri Özbey, Perinçek ve bazı sanıkların kaldıkları hücreleri lağım suyu bastığını iddia etti. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi önünde basın mensuplarına açıklama yapan Özbey, birinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı Doğu Perinçek'in kaldığı hücreyi lağım suyunun bastığını savunarak, ''Doğu Perinçek'in bulunduğu 1 Nolu Silivri Cezaevi'ndeki hücreleri lağım basmıştır'' dedi. Özbey, Perinçek'in yanı sıra Muzaffer Tekin, Mustafa Balbay, Levent Göktaş, Levent Bektaş ve eski İP Genel Sekreteri Nusret Senem'in kaldığı hücreleri de lağım suyu bastığını ifade ederek, cezaevi yönetimine dilekçe verdiklerini ancak bunun kabul edilmediğini söyledi. Dilekçeyi savcılık aracılığıyla göndermelerinin istendiğini anlatan Özbey, ''Bu uygulama lağımdan çıkan uygulamadır. Türk hukukunun uygulaması değil, kanalizasyon uygulamasıdır. Bunun için kanalizasyonu temizleyin, insanların sağlığını etkileyen bu duruma son verin. Bu akşama kadar süre tanıyoruz. Şu an lağımın içinde yaşanmaktadır. Doğu Perinçek'in deyişiyle 'Köpek bile bağlasanız durmayacak' hücrelerdedirler'' şeklinde konuştu.