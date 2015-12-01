Hücre cezası uygulanan eşcinsel: Ceza içinde ceza yatmak beni çok yıpratıyor

Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki cezalarını ağırlaştırılmış müebbet cezası alan kişiler gibi tekli hücrelerde çeken LGBTİ bireylere, 14 kişi olmalarına rağmen özel koğuş açılmadı. Alanya Kadın Hakları Kurulu’na bağlı avukatlar, "mahkûmların günün 23 saati hücrede tutulduğu, sadece bir saat hava almaya çıkartıldıklarını" söyledi.

Mahkûmlar, sivil toplum örgütlerine yazdıkları mektuplarda uygulamayı şöyle dile getirdiler:

“Gerçekten çok daraldım. Hak etmediğim bir yerde hak etmediğim bir şekilde olmak ceza içinde ceza yatmak beni çok yıpratıyor (...) Günde sadece 1 saat bahçeye çıkma hakkım var sanki hücre cezam var. E o da yok, olsa inan bu kadar ağır gelmez.”

“Burada 15-20’ye yakın eşcinsel raporu olan arkadaşlarımız var. Fakat burda bize koğuş açılmıyor. Cezamızı ağırlaştırılmış müebbet cezası olan arkadaşlar gibi tekli hücrelerde çekmekteyiz. Bazılarının maddi durumu iyi olduğu için odasında tv, buzdolabı, çay makinesi gibi eşyaları vardır. Bazılarının ise hiçbir eşyası yoktur ve bir bardak çaya hasretlerdir. Bir koğuş ortamı olsa hepimiz orada yaşasaydık iyi kötü bir paylaşım içerisinde olurduk."

"Günde 1 saat havalandırmaya çıkmaya hakkımız var, ona da tek tek çıkartıyorlar. Hiçbir eşcinsel arkadaşımla oturup sohbet edemiyorum. Sizin de malumunuzdur eşcinsel olduğumuz için ailelerimiz tarafından dışlanıyoruz. Psikolojimiz zaten bozuktur. Birbirimize böyle zor zamanlarda destek olmamız gerekirken devlet tarafından soyutlanıyoruz.”

Türkiye mahkum edilmişti

Adı “X Türkiye” olarak geçen ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) görülen davada 8 ay boyunca tekli hücrede tutulmuş bir eşcinsel birey yüzünden Türkiye mahkûm edilmişti. Mahkumların hücre cezası olmadan tek tutulması Türkiye’nin yasalarına da aykırıdır.

“Kapasite daha fazla”

Avukatların ziyareti sırasında hapishane müdürü Ali Şeref Gül’ün "Hapishanenin kapasitesinin 480 olduğunu, gün itibariyle cezaevinde 1600’ü aşkın hükümlü ve tutuklunun bulunduğunu ve yer sıkıntısı dolayısıyla eşcinsel hastalara ayrı koğuş vermenin zor olduğunu" söylediği belirtildi.

Hapishanenin Adalet Bakanlığı’na bağlı internet sitesinde ise kapasite 1820 kişi olarak belirtilmekte. T24'ün ulaştığı hapishane yetkilileri ise "hapishanenin kapisitesinin 1820'den daha fazla olduğunu" söyledi.

LGBTİ bireylere verilen hücre cezasının kaldırılması için sivil toplum örgütleri imza topladı.

Taleplerinin takipçileri olacağını söyleyen örgütler şöyle;

Afyon LGBTİ Kuruluşu

Akdeniz Pembe Caretta LGBTQ

Bilgi Gökkuşağı

Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ Çalışmaları Kulübü (BÜLGBTİ)

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü (BUSOS)

Bursa Özgür Renkler LGBTİ

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST)

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Eşit Şerit Topluğu

Edirne LGBTİ Çalışma Grubu

Erktolia

Erzincan Katre Kadın Oluşumu

Flu Baykuş

Görülmüştür

Hebun LGBT Diyarbakır

Hevi LGBTİ

İnsan Hakları Derneği Genel Merkez

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi

İnsan Hakları Derneği Sakarya Şubesi

İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği

İzmir LGBTİ İnisiyatifi

Kaos GL

KESK Kadın Meclisi

Keskesor LGBTİ Diyarbakır Oluşumu

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği

Lambda İstanbul Derneği

LGBTİ Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG)

Liseli LGBTİ

Mahsus Mahal

Malatya Gökkuşağı LGBTİ İnisiyatifi

Mersin 7 Renk LGBTİ Derneği

Moira Kadın Dayanışma Derneği

MorEL LGBTİ

Muş Kadın Derneği (Mukadder)

Özgürlükçü Hukukçular Derneği

Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği

Pozitif Yaşam Derneği

Sınır Tanımayan Kadınlar / Göçmen Kadınlarla Dayanışma Grubu

Siyah Pembe Üçgen İzmir

Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD)

T-Klüp

Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği

Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği

Trabzon Mor Balık LGBT

Yeni Demokrat Kadın

Yoğurtçu Kadın Forumu

Queer Documentaries