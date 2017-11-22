Hubyar Sultan Tekkesi'nin tapusu Vakıflar'dan alınıp muhtarlığa verildi

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ta Vakıflar Genel Genel Müdürlüğü\'nün el koyduğu, 400 Alevi köyünün bağlı olduğu Hubyar Sultan Tekkesi\'nin tapusu yeniden köy muhtarlığına verdi.

Tokat\'ın Almus ilçesine bağlı Hubyar Köyü\'nde bulunan Hubyar Sultan Tekkesi\'nin yıllardır devam eden tapu davası sonuçlandı. Köyde oturan Mustafa Temel, Sultan Abdülaziz\'in tekkenin beratını 1872\'de büyük dedesi Şeyh Hıdır\'a vererek, \'koruyucu\' ilan ettiğini savunarak, türbenin kendilerine ait olduğunu ileri sürdü. Mustafa Temel, türbe tapusunun kendilerine verilmesi isteyerek 2004 yılında Almus Asliye Hukuk Mahkemesi\'ne başvurdu. Açılan davaya köy tüzel kişiliği olarak \'Müdahil\' sıfarı ile katılan muhtarlık, türbenin köy muhtarlığına ait olduğunu belirtti. 12 yıl süren mülkiyet davasını köylüler kazandı. Ancak Temel ailesinin tekrar Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne başvurması üzerine tekkeye, Mart ayında Tokat Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el konuldu. Köylüler bunun üzerine mahkemeye tapu iptal davası açtı.

Almus Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde görülen duruşmada verilen kararla Tekke, Cemevi ve eklentilerinin bulunduğu 128 ada 7 parsel sayılı yerle ilgili 7 Mart 2017 tarihli işlem iptal edildi. Tekke ve eklentilerinin yeniden Hubyar Köyü Muhtarlığı adına tescil edilmesine karar verildi.

Hubyar Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Halil Patlak, \'Hubyar Davası\'nın sonuçlandığını açıklarken şöyle dedi:

\"Doğrunun bir tane olduğuna inanıyoruz. Daha önceden dolanmalı yoldan bir evrakla Vakıflar Genel Müdürlüğü uhdesine geçti. Köy muhtarlığı ve Hubyar Kültür Vakfı girişimleri ile açılan tapu iptal davası sonuçlandı. Mahkeme tekrar köy muhtarlığına tapu edilmesine karar verildi. Bundan sonra Alevi ve Sünnisi ile bütün insanlığa hizmet edeceğine inanıyoruz. Orada çok güzel şeyler yapacağız. Projelerimizi hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Emek veren herkese teşekkür ediyorum.\"

HUBYAR SULTAN TEKKESİ

Hubyar Ocağı adını kurucusu olan, Hubyar Sultan Dede’den almıştır. Hubyar Sultan’ın Celali isyanları dönemlerinde bugün türbesinin de bulunduğu Tokat-Almus-Hubyar Köyü\'ne geldiği biliniyor. Her yıl binlerce Alevi\'nin ziyaret ettiği Hubyar Sultan Tekkesi\'nde, 1200\'lü yıllarda yaşayan ve ocağın kurucusu olan Hubyar Sultan ile 1502-1584 yılları arasında yaşayan ve Hubyar Sultan’ın torununun torunu olan Hubyar Abdal’ın mezarları bulunuyor. Hubyar köylülerinin 2006 yılındaki başvurusunun ardından Hubyar Tekkesi, Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından \'Korunması gereken anıtsal yapı\' olarak tescil edildi.



FOTOĞRAFLI