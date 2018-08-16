Hububat ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı; "Çiftçiyi zora sokacak karar"

ABD menşeli ürünlere yaptırım kararları alınmasının ardından, Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile hububat ithalinde gümrük vergisi sıfırlandı.eltik (pirinç) hasadına ise eylül ayı ortalarında başlanacak. İstanbul Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Atalık, "Tam bu dönemde buğday, arpa, mısır ve pirinç için alınan sıfır gümrükle ithalat kararı çiftçiyi zora sokacak bir karar" dedi.

Birgün'den Şahin Yatkın'ın haberine göre, bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar’la 31 Mayıs 2019’a kadar buğday, mahlut ve arpa, 31 Temmuz 2019’a kadar mısır, 31 Ağustos 2019’a kadar pirinç ithalatında gümrük vergisi oranı sıfır olacak. Toprak Mahsulleri Ofisi 750 bin ton buğday ve mahlut, 700’er bin ton arpa ve mısır, 100 bin ton da pirinç hiç gümrük vergisi ödenmeden yurda getirebilecek. Bunun dışında yapılacak ithalatta ise daha önce belirlenen gümrük vergisi oranlarının uygulanmasına devam edilecek.

‘Karar çiftçiyi zora sokacak’

İstanbul Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Atalık, BirGün’e yaptığı açıklamada, kararı şu sözlerle değerlendirdi: “Buğday ve arpada hasat yeni tamamlandı. Mısır hasadına yeni başlanıyor. Çeltik (pirinç) hasadına ise eylül ayı ortalarında başlanacak. Tam bu dönemde buğday, arpa, mısır ve pirinç için alınan sıfır gümrükle ithalat kararı çiftçiyi zora sokacak bir karar. Ürününü satma noktasında serbest piyasaya mahkûm olan çiftçiye karşı tüccarın eline koz vererek fiyatların baskılanması anlamına geliyor.”

Ülkenin tarımda tam anlamıyla dışa bağımlı bir konumda olduğunu vurgulayan Atalık, sözlerini şöyle sürdürdü: “Döviz kurundaki hızlı artış ucuz ithalatın cazibesini yok etti, ithalattaki gümrük vergileri de bu yüzden kaldırılmaya başlandı. Ancak unutulmamalıdır ki yapılan her bir ithalat içerideki üretimimizi olumsuz etkiliyor.”