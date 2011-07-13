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Ekonomi

HUBUBAT ALIM FİYATLARI AÇIKLANACAK DİYARBAKIR (A.A)

13 Temmuz 2011 14:50

-HUBUBAT ALIM FİYATLARI AÇIKLANACAK DİYARBAKIR (A.A) - 13.07.2011 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, ''TMO 1-2 gün içinde hububat müdahale alım fiyatlarını açıklayacak'' dedi. Tarım İl Müdürlüğünde kahvaltıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Eker, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde hububat hasadının devam ettiğini belirterek, bu yılki rekoltede geçen yıla oranla artış olacağını söyledi.  Eker, piyasadaki hububat fiyatlarını yakından takip ettiklerini ifade ederek, çeşidine göre piyasada buğday fiyatının 530 ile 700 lira arasında değiştiğini kaydetti. Çiftçinin piyasadaki hububat fiyatından memnun olduğunu dile getiren Eker, şöyle dedi: ''Piyasadaki hububat fiyatını yakından izliyoruz. Çiftçinin aleyhine bir durum gelişmesi durumunda hemen müdahalede bulunuyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi emanet alımını sürdürüyor. Hatta şuana kadar 200-300 bin ton emanet alım da yapıldı. Toprak Mahsulleri Ofisi 1-2 gün içinde hububat müdahale alım fiyatlarını açıklayacak. Bu yıl hububatta yüksek rekolte olacak. Geçen yıl 19,6 milyon ton civarında olan rekoltenin bu yıl 21 milyon tonun üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Hatta biraz daha yükselme ihtimali de var. Tarım sektörü açısından iyi bir sezon yaşıyoruz. ''

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