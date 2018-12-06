Huawei'nin CFO'su tutuklandı

T24 Haber Merkezi

Teknoloji devi Huawei'nin CFO'su (Finansal İşler Müdürü) ve şirketin kurucusu Ren Zhengfei'nin kızı Meng Wanzhou Kanada'da tutuklandı.

Huawei sözcüsü, Wanzhou'nun 1 Aralık'ta Kanada'da bir uçuştan önce Kanadalı yetkililer tarafında ABD adına tutuklandığını ve suçlamaların ne olduğunun onlarla paylaşılmadığını belirtti. The Wall Street Journal nisan ayında yayımladığı bir haberde ABD Adalet Bakanlığı'nın ABD'nin İran yaptırımlarına uymadığı için Wanzhou'yu soruşturduğunu iddia etmişti.

Kanada'da bulunan Çin Büyükelciliği ABD ve Kanada'yı şu açıklama ile kınadı: "Hemen bu yalnışı düzeltin ve Sayın Meng Wanzhou'ya kişisel özgürlüğünü geri verin".

Yetkililer konuyla ilgili açıklama yapmayacaklarını belirtti ve resmi tutuklanma nedeni medya ile paylaşılmadı. ABD medyasında Wanzhou'nun ABD'ye iadesinin gündemde olduğu konuşuluyor.