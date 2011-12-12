-Hu Cintao'dan Gül'e mektup ANKARA (A.A) - 12.12.2011 - Çin Devlet Başkanı Hu Cintao, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e bugün başlayacak "Türkiye'de Çin Yılı" etkinlikleri için tebriklerini iletti. Hu mesajında, "Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 40. yılını yaşadığımız bu dönemde Ankara'da 12 Aralık gününde açılışı yapılacak Çin yılı için size en içten tebriklerimi yolluyorum" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Gül de cevaben "Karşılıklı düzenlenecek olan Türk ve Çin yılları, inanıyorum ki iki ülke ilişkilerinin güçlenmesine önemli katkı sağlayacaktır" dedi. Ankara'da bugün açılışı yapılacak "Türkiye'de Çin Yılı", 2013'te aynı şekilde "Çin'de Türkiye Yılı" olarak kutlanacak.