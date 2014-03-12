HT Magazin: Cenaze nedeniyle kapalıyız

Gazeteler bugün ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Berkin Elvan manşetleriyle okura ulaştı. Son dönemde "Alo Fatih" olarak nitelendirilen ses kayıtlarıyla gündeme gelen ve eleştirilere hedef olan Habertürk’ün magazin eki manşetinde Berkin'in vefatını hatırlatarak "cenaze nedeniyle kapalıyız" mesajını yayınladı.

Gezi Parkı olayları sırasında başına biber gazı kapsülü geldiği için komaya giren 15 yaşındaki Berkin Elvan dün vefat etti. Küçük Berkin'ın vefatını bir çok gazete bugün manşetine taşıdı. Ancak hükümete yakın bazı gazeteler Berkin Elvan'ı görmedi bile.

Hürriyet gazetesi Berkin'in ölümümü manşetten 'Yastayız', Millyet 'Türkiye'nin evlat acısı, Radikal 'Adalet kör, vicdan öldü', Taraf 'Katiller!... Berkin'i öldürdünüz', Zaman gazetesi 'Berkin Türkiye'yi ağlattı' başlığıyla yansıttı.

İşte Habertürk gazetesi magazin servisinin hazırladığı HT Magazin kapağı: