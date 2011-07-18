HSYK’ya yeni logo

T24

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK), eski logosunun değiştirilmesi için UYAP aracılığıyla internet üzerinde hakim ve savcılar arasında anket yapıldı. Ankette, yeni logo için belirlenen dizaynlar hakim ve savcıların görüşüne sunuldu.Anket sonucunda sarı başakla çevrelenmiş adalet terazisi ve kitaptan oluşan logo en çok oyu aldı. Gelen görüş ve öneriler doğrultusunda bu logonun değişik türevleri üzerinden yeni bir anket çalışması daha yapıldı ve bu ankette en çok oy alan yeni logo bin 748 oyla HSYK'nın yeni logosu olarak kabul edildi.Yeni logo, yasayı simgeleyen beyaz bir kitabın yanlarından çıkan iki sarı başak ve başağın birleştiği noktada daire içinde Türk Bayrağından oluşuyor. Sarı başakların çevrelediği bölümün içinde adalet terazisi bulunuyor.HSYK'nın eski logosunda mavi halka içerisinde, beyaz zeminde Türk Bayrağı, adalet terazisi ve kitap yer alıyordu.