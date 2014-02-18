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HSYK’ya sulh mahkemelerini belirleme yetkisi

TİB Başkanı tarafından verilen erişim engelleme kararı 24 saat içinde sulh ceza hakimine sunulacak

18 Şubat 2014 21:10

Hülya Karabağlı / Ankara

İnternette yapılacak düzenleme yarın Torba Yasa içine monte edilecek.  5651 Sayılı yürürlükteki  İnternet Yasasının dört maddesinde değişiklik yapıyor.  ‘Trafik tanımı’ daraltılıyor. Trafik  bilgisinin  ancak bir suç soruşturması ve  veya  kovuşturması kapsamında  adli mercilere talep edilmesi halinde  Başkanlık tarafından  içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı ve veya  erişim sağlayıcıdan alınarak  verileceği düzenleniyor.

HSYK’ya sulh mahkemesi belirleme yetkisi veriliyor. TİB Başkanı tarafından verilen erişim engelleme kararı 24 saat içinde sulh ceza hakimine sunulacak.

İşte o düzenlemeler

Mevcut kanunun 2. Maddesinin birinci fıkrasının  ‘Trafik Bilgisi’ başlıklı (j )maddesi, “ Taraflara  ilişkin  IP adresi,  verilen  hizmetin  başlama ve bitiş zamanı  yararlanılan hizmetin  türü, aktarılan  veri miktarı ve varsa  abone kimlik bilgilerini”,

 3. maddeye eklenen iki fıkrayla, “ Trafik bilgisi ancak bir suç soruşturması ve veya kovuşturması kapsamında mahkemelerce talep edilmesi halinde Başkanlık tarafından içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı ve /veya erişim  sağlayıcıdan alınarak  verilir”

 8. maddeye eklenen fıkrayla , “ Bu maddeye göre soruşturma aşamasında verilen hakim kararı ile 9.cu ve 9/A maddesine göre verilen hakim kararı birden fazla sulh ceza mahkemesi bulunan yerlerde  Hakim ve  Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenen  Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu  tarafından  belirlenen sulh ceza mahkemeleri tarafından verilir”.

Kanunun 9/ A maddesinin 8.  Fıkrasının son cümlesi madde metninden çıkarılıyor ve şöyle düzenleniyor: “ Başkan tarafından verilen  erişimin  engellenmesi kararı, Başkanlık  tarafından  24 saat içinde  sulh ceza  hakiminin onayına sunulur”

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