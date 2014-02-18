HSYK’ya sulh mahkemelerini belirleme yetkisi

Hülya Karabağlı / Ankara

İnternette yapılacak düzenleme yarın Torba Yasa içine monte edilecek. 5651 Sayılı yürürlükteki İnternet Yasasının dört maddesinde değişiklik yapıyor. ‘Trafik tanımı’ daraltılıyor. Trafik bilgisinin ancak bir suç soruşturması ve veya kovuşturması kapsamında adli mercilere talep edilmesi halinde Başkanlık tarafından içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı ve veya erişim sağlayıcıdan alınarak verileceği düzenleniyor.

HSYK’ya sulh mahkemesi belirleme yetkisi veriliyor. TİB Başkanı tarafından verilen erişim engelleme kararı 24 saat içinde sulh ceza hakimine sunulacak.

İşte o düzenlemeler

Mevcut kanunun 2. Maddesinin birinci fıkrasının ‘Trafik Bilgisi’ başlıklı (j )maddesi, “ Taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerini”,

3. maddeye eklenen iki fıkrayla, “ Trafik bilgisi ancak bir suç soruşturması ve veya kovuşturması kapsamında mahkemelerce talep edilmesi halinde Başkanlık tarafından içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı ve /veya erişim sağlayıcıdan alınarak verilir”

8. maddeye eklenen fıkrayla , “ Bu maddeye göre soruşturma aşamasında verilen hakim kararı ile 9.cu ve 9/A maddesine göre verilen hakim kararı birden fazla sulh ceza mahkemesi bulunan yerlerde Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenen Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenen sulh ceza mahkemeleri tarafından verilir”.

Kanunun 9/ A maddesinin 8. Fıkrasının son cümlesi madde metninden çıkarılıyor ve şöyle düzenleniyor: “ Başkan tarafından verilen erişimin engellenmesi kararı, Başkanlık tarafından 24 saat içinde sulh ceza hakiminin onayına sunulur”