-HSYK'YA ŞİKAYET DİLEKÇESİ İSTANBUL (A.A) - 07.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama emri çıkarılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın avukatı Faik Işık tarafından ''soruşturmanın hukuka aykırı bir şekilde yürütüldüğü'' iddiasıyla, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı'na 3 ayrı şikayet dilekçesi sunuldu. Aziz Yıldırım'ın avukatı Faik Işık'ın, 8 aydır devam eden soruşturmanın hukuka aykırı yürütüldüğünü öne sürerek, HSYK, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı'na 3 ayrı dilekçe sunduğu öğrenildi. Yıldırım'ın avukatlarınca hazırlanan ve basın mensuplarına da birer örneği dağıtılan dilekçelerden, HSYK'ya sunulan dilekçede, soruşturmanın hukuk aykırı olarak yürütüldüğü öne sürülerek, sorumluluğu bulunan yargı mensuplarından isim verilmeksizin şikayetçi olundu. -''AVUKATLARA SARI BASIN KARTI''- Soruşturmada gizlilik kararı olmasına rağmen polisin hazırladığı doküman ve bütün ayrıntıların internet, gazete, radyo ve televizyonlarda yer aldığı ifade edilen dilekçede, gizlilik kararının sadece şüphelilere ve avukatlarına uygulandığı belirtilerek, ''Medyamızın savunma avukatlarını açık ara yendikleri bu şartlar altında bütün avukatların ayrıca birer basın kartı alma zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır'' denildi. Sanık ve savunma haklarının ağır şekilde ihlal edildiği iddia edilen dilekçede şu ifadelere yer verildi: ''Emniyette çekilen sanık resimleri, nerede ne şekilde elde edildiği belli olmayan görüntüler ve 'deliller çok sağlam, sanıklar konuşamıyorlar bile' diye yapılan emniyet ve hatta savcılık beyanları, medyayı süslemektedir. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bu suretle oluşturulmuş kamuoyu infiali ve ilgisi altında sorgu ve savunması alınmak üzere İstanbul Adliyesine götürülecektir. Halen delillerin neler olduğu, hukuksal açıdan geçerli olup olmadıkları konusunda bilgi sahibi olmamız mümkün olmamıştır. Örgüt diye başlayan soruşturmalarda, şu ana kadar yapılan tutuklamalar sadece şike suçlamasıyla yapılmıştır. Şike, CMK'nın 100/3 ve devamında yer alan tutuklamayı ihtiyari kılan suçlardan değildir. Takdire bağlıdır. Eğer örgüt yok ise niye savunma hakkı kaldırıldı?'' TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı'na sunulan dilekçede de, yürütülen soruşturmadaki hukuka aykırılıklar nedeniyle sorumluluğu bulunan emniyet mensuplarıyla yargı mensupları hakkında şikayetlerin sonuçsuz kalması ihtimaline karşı soruşturmanın takibi, sporun bütün alanlarındaki şike iddialarının bütün taraflarıyla incelenmesi için komisyon kurulması, sanık hakları ihlallerinin önlenmesi ve kanun değişikliğinin bir an önce yapılarak yargılamayı etkileyecek şekilde yayın yapılmasının önüne geçilmesi talep edildi. -İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLLİĞİ'NE SUNULAN DİLEKÇE- Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne sunulan dilekçede ise henüz sorgusu yapılmayan Aziz Yıldırım'ın yerinin hazırlanacak iddianamede tüm ülke ve dünya basınına ilan edildiği aktarılarak, Aziz Yıldırım'ın bir çok sağlık sorunu bulunmasının dikkate alınması ve hastanede yatarak tedavi edilmesi için hasta ve şüpheli hakları kapsamında gerekli tedbirlerin alınması talep edildi. Soruşturmada gizliliği ve adil yargılanma hakkını açıkça ihlal eden kişiler hakkında gerekli sorgulamanın başlatılması ve bu kişilerin cezalandırılması istenen dilekçede, içerikleri bilinmeyen polis dokümanının hukuki niteliklerinden haberdar edilmeksizin yapılacak sorgulamanın hukuka aykırı olacağının dikkate alınması ve dokümanların içeriği, hukuki nitelikleri hakkında bilgi sahibi olunmasının ardından sorgu ve savunmanın yapılması da talep edildi. Sporun futbol ve futbol liginin de sadece bir kaç kulüpten ibaret olmadığının aktarıldığı dilekçede, soruşturmanın incelenmesi gereken tüm hususları da içine alarak genişletilmesi istendi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, Aziz Yıldırım'ın ve pek çok milli futbolcunun toplumsal linç ve nefrete muhatap bırakılması karşısında topyekun yok etme operasyonun hukuksal zeminlerden taştığı iddia edilen dilekçede, yasa maddelerini ihlal eden tüm kişilerin cezalandırılması için gerekli yasal yolların işletilmesi, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu ile bütün karar organlarının görevi ihmal veya suistimal suçları açısından yargılanması talep edildi. Bu aşamada olsa bile gizlilik kararının kaldırılması ve her şeyden tüm Türkiye'nin haberdar olmasının sağlanması istenen dilekçede, şu ana kadar sorgulanan sanıkların örgütten değil şikeden tutuklandıkları hatırlatılarak, yargılanan kişilerin tutuksuz yargılanmalarının sağlanması ve sanık, sanık avukatlarına yönelik işletilen gizlilik kararının kaldırılması talep edildi.