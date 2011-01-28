-HSYK'NIN YETKİLENDİRME KARARI ANKARA (A.A) - 28.01.2011 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK), bazı yer 1. bölge adli yargı hakimlerinin müstemir (sürekli-devamlı) yetkilerinin belirlenmesine ilişkin kararı yayımlandı. HSYK'nın internet sitesinde yayımlanan karara göre, HSYK yedek üyeliğine seçilen Hayrettin Türe Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi hakimliğinden Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, özel yetkileri kaldırılan Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Erol Tatar ise Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi yargıçlığına getirildi. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinin diğer üyesi Musa Yeşil de özel yetkileri kaldırılarak, Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olarak görevlendirildi. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinin boşalan üyeliklerine Gürcan Acar ve Muhammet Alabaş, özel yetkili Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi üyeliğine Dündar Örsdemir getirildi. Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Bekir Soytürk özel yetkili Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Ahmet Aydın özel yetkili Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesine üye, Hakan Dede ise özel yetkili Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesine başkan olarak atandı. Özel yetkili İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri Cengiz Çoban İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Süleyman Mutlu İzmir 3. Çocuk Mahkemesi hakimliğine atanırken, İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi üyeliklerine Mustafa Kayın ve Cemil Uzun getirildi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi üyeliğinden bir süre önce Eskişehir'e atanan Hakim Oktay Kuban ise Çocuk Mahkemesinde görevlendirildi. HSYK, Sakarya'da 3. İcra, Erzurum'da ise 3. Sulh Ceza Mahkemelerinin faaliyete geçirilmesini de kararlaştırdı.