-HSYK'NIN YENİ ÜYELERİ ANKARA/İSTANBUL (A.A) - 19.10.2010 - Halk oylamasıyla kabul edilen anayasa değişikliği çerçevesinde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSYK) seçilen yeni üyelerin, birbirinden farklı kariyer geçmişleri bulunuyor. Adli ve idari yargıdaki yaklaşık 12 bin hakim ve savcının oylarıyla HSYK'ya seçilen yeni üyelerin çoğunluğunu hukuk fakültesi mezunları oluştururken, aralarında siyasal bilgiler ile iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezunların yanı sıra güzel sanatlarla ilgilenen üyeler de yer alıyor. HSYK'nın yeni üyelerinden bazılarının özgeçmişleri şöyle: ''Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Üyesi Zeynep Nilgün Hacımahmutoğlu: 1953 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğdu. Ankara Kurtuluş Lisesi'ni bitirdikten sonra 1976'da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Hacımahmutoğlu, Hakkari, Mucur, Kırşehir, Muş, Merzifon, Edirne hakimliği ve Yargıtay Tetkik Hakimliği görevlerinde bulundu. 2004 yılında Yargıtay üyeliğine seçilen Hacımahmutoğlu, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi görevini sürdürüyordu. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi Ahmet Karayiğit: 1952 tarihinde Hatay'ın Dörtyol ilçesinde doğdu. Osmaniye Lisesi'ni bitiren Karayiğit, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1977'de mezun oldu. İskenderun Hakim Adayı olarak göreve başladı. Pervari, Ardahan, Çamlıhemşin, Şebinkarahisar Cumhuriyet Savcılığı, Vezirköprü, Çanakkale, Gaziantep ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulundu. 15 Nisan 2007'de Yargıtay üyeliğine seçilen Karayiğit, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyeliği görevini sürdürürken HSYK üyeliğine seçildi. Karayiğit, evli ve 2 çocuk babası. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Üyesi Ulvi Yüksel: 17 Mayıs 1959'da Samsun'un Terme ilçesinde doğdu. Karaman Lisesi'ni bitiren Yüksel, 1981'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Mesleğe Ankara hakim adayı olarak başlayan Yüksel, Tarsus, Silopi ve Almus Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Tetkik Hakimliği ve Ankara Hakimliği görevlerinde bulundu. 25 Temmuz 2005'te Yargıtay üyeliğine seçilen Yüksel, Yargıtay 7. Hukuk Dairesi üyeliğini sürdürürken HSYK üyeliğine seçildi. Yüksel, evli ve 2 çocuk babası. Danıştay Üyesi Ziya Özcan: 1961 tarihinde Of'ta doğdu. 1977 yılında Trabzon Lisesini bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. 1983 yılında başladığı idari yargı hakim adaylığından sonra Kayseri Vergi Mahkemesi, Samsun İdare Mahkemesi ve Ankara İdare Mahkemesi Üyeliği görevlerinde bulundu, 1999 yılında Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığına atandı. 2009 yılında Danıştay Üyeliğine seçilen Özcan evli ve 2 çocuk babası. -HSYK'YA RESSAM ÜYE- Danıştay üyesiyken HSYK'ya seçilen Zeynep Kavlak, 1953'te Ankara'nın Keskin ilçesinde doğdu. Gülveren Lisesi'ni bitiren Kavlak 1976'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1979'da Danıştay Yardımcısı unvanıyla mesleğe başlayan Kavlak, 1981'de Danıştay Tetkik Hakimliğine getirildi. 1995'ten itibaren Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde görev yapan Kavlak, 1996'da Danıştay Savcılığına atandı. 2001'de Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevlendirilen Kavlak, 2005'te Danıştay üyeliğine seçilmişti. Güzel sanatlara ilgisiyle bilinen Kavlak, Ankara'da bugüne kadar eserlerinden oluşan çeşitli resim ve heykel sergileri açtı. Yargıtay 10. Ceza Dairesi Tetkik Hakimi Teoman Gökçe: 1969'da Niksar'da doğdu. Niksar Lisesi'ni bitiren Gökçe, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1990 yılında mezun oldu. İstanbul hakim adayı olarak mesleğe başlayan Gökçe, sırasıyla Yalıhüyük ve Beşiri Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu. Yargıtay 10. Ceza Dairesi Tetkik Hakimliği görevini sürdürüyordu. Gökçe, evli ve 2 çocuk babası. Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Okur: 1966 tarihinde Karapınar'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Konya ili Karapınar ilçesinde tamamladıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. 17 Haziran 1988 tarihinde mezun oldu. 04 Ekim 2004-18 Şubat 2005 tarihleri arasında Milli Güvenlik Akademisi 57. dönem öğrenimini başarı ile tamamlayıp Harp Akademileri Komutanlığından diploma aldı. Evli ve 1 çocuk sahibi. 2008-2010 yılları arasında Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı, 2007-2008 yılları arasında Personel Genel Müdürlüğü, 2004-2007 yılları arasında Personel Genel Müdür Yardımcılığı, 2002-2004 yılları arasında Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, 1996-2002 yılları arasında Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimliği 1995-1996 yılları arasında Haymana Cumhuriyet Savcılığı, 1992-1995 yılları arasında Sarıkamış Cumhuriyet Savcılığı, 1992 yılında Almus Cumhuriyet Savcılığı, 1990-1992 yılları arasında Ankara ve Adıyaman Adli Yargı Hakim Adaylığı görevlerinde bulundu. Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Kaya: 1966 tarihinde Kadınhanı ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimimi İzmir Vali Kazım Paşa İlkokulu, 27 Mayıs Ortaokulu ve İnönü Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1990 yılında mezun oldu. 1991 yılında adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcılığı sınavını kazanarak staj dönemimi İzmir ve Ankara illerinde tamamladı. İlk olarak, 8 Ekim 1993 tarihinde Bingöl Cumhuriyet Savcısı (1993-1997) olarak başladığı mesleki kariyerine, Bozova Cumhuriyet Savcısı (1997-1999) olarak devam etti . 22 Şubat 1999 tarihinde Yargıtay 5. Ceza Dairesi tetkik hakimi olarak atandığım görevini 6 yılı aşkın süreyle yürüttü. 18 Mart 2005 tarihinde Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı olarak atandı. 18 Mart 2009 tarihinden itibaren ise Eğitim Merkezi Müdürü olarak görevimi sürdürüyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans programını tamamladı. 2006 yılında Berlin Humboldt Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 'Grundkenntisse im Deutschen Recht' adlı 6 aylık sertifika programını iyi derece ile bitirdi. Çok iyi derecede Almanca ve orta derecede İngilizce biliyor. Evli ve 2 çocuk babası. -DENİZ FENERİ e.V VE OSMAN PAKSÜT DAVALARINDA YER ALAN KODALAK- Ankara Cumhuriyet Savcısı Harun Kodalak: 12 Temmuz 1968'de Samsun'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Samsun'da tamamlayan Kodalak, 1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Kodalak, Adalet Bakanlığı'nın 1991 yılında düzenlediği yazılı ve sözlü sınavları geçerek 2 Ağustos 1991'de Samsun Adliyesi'nde hakim-savcı adayı olarak mesleğe ilk adımını attı. Kodalak, 1993 yılında, ilk görev yeri olan Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Cumhuriyet Savcılığına başladı. Harun Kodalak, daha sonra sırasıyla 1997-2001 yılları arasında Tokat'ın Pazar ilçesinde ve 2001-2003 yılları arasında Bingöl'ün Genç ilçesinde Cumhuriyet Savcılığı, 2003-2005 yılları arasında da Çorum Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu. Ankara Cumhuriyet Savcılığı görevine 2005 yılında atanan Kodalak, Ankara Adliyesi'nde Asliye Ceza Mahkemesi duruşma savcılığı ile Genel Hazırlık Bürosu ve İnfaz Bürosu Cumhuriyet Savcılığı görevlerini yaptı. Halen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevine devam eden Kodalak, evli ve iki çocuk babası. Kodalak, Almanya'daki Deniz Feneri e.V Soruşturmasını yürüten Frankfurt Bölge Mahkemesi Savcılığı'nın, Türkiye'den adli yardımlaşma çerçevesindeki isteklerine ilişkin çalışmalarda yer almıştı. Savcı Kodalak, eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun, kendisine ve derneğe ait telefonların ve bilgisayar yazışmalarının, dinlenip izlendiği iddiasıyla MİT, Emniyet ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) görevlileri hakkında yaptığı suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturmada verilen ''takipsizlik'' kararını kaldıran Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu kararının kanun yararına bozulması istemiyle Adalet Bakanlığı'na başvurmuştu. Harun Kodalak, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt'ü izleyerek, ''Görevi kötüye kullandıkları'' iddia edilen 1 Emniyet Amiri ve 2 polis memuruna dava açmıştı. Kodalak, CHP'nin suç duyurusu üzerine yürüttüğü soruşturmada, Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Ali Birinci ile kurumda memur olarak görev yapan Yusuf Turan Günaydın'ın, Çankaya Cumhuriyet Mahallesinde, TTK yayın satış bürosu için alınan dükkanla 486 bin TL kamu zararına sebep oldukları iddiasıyla ''görevi kötüye kullanmak'' suçundan cezalandırılmaları istemiyle dava açmıştı. Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Hayrettin Türe: 1959'da Kırşehir'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kırşehir'in Boztepe ilçesinde, liseyi ise Edirne Öğretmen Lisesi'nde tamamladı. 1981'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Sırasıyla Kars Selim, Ardahan Göle, Hatay Altınözü ve Kahta Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 1991'de Haymana Hakimliğine atandı. Daha sonra Milas Hakimliği görevinde bulunan Türe, 1998'de Ankara Hakimliğine getirildi. 2004'te Türkiye Adalet Akademisi Başkan Yardımcılığına seçilen Türe, 4 yıllık görev süresinin sonunda, Ankara Hakimliğine geri döndü. Türe, halen Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olarak görev yapıyor. Türe, evli ve 2 çocuk babası. -ENGİN ÇEBER DAVASININ MAHKEME BAŞKANI- Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı Nesibe Özer: Engin Çeber'in Metris Cezaevinde ''işkence ve kötü muamele'' sonucu hayatını kaybettiği iddiasına ilişkin davaya baktı. Yargılama sonucunda 1 Haziran 2010 tarihinde karara bağlanan davada, 60 sanıktan 21'i çeşitli hapis cezalarına çarptırılırken, diğerlerinin beraatına karar verildi. Üsküdar Cumhuriyet Savcısı Celal Avar: Türkiye'de, çeşitli illerde düzenlenen ve ''Hortum'' adı verilen operasyon kapsamında, internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilere ilişkin soruşturmayı yürüttü. Avar, hazırladığı 186 sayfalık iddianamede, 55 sanığın, ''Organize bir şekilde, başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretme ve satma, bazı bilişim sistemlerine girme ve orada kalma, banka veya kredi veren kurumların araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık'', ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'' ve ''Bu örgüte üye olmak'' suçlarından 3 ile 105'er yıl arasında değişen hapisle cezalandırılmalarını istedi. Savcısı Avar, hazırladığı iddianamenin ekinde, suç örgütünün çalışma yöntemi, birbirleriyle bağlantıları ve ilişkileri ile sanıkların çeşitli banka müşterilerinin hesap numaralarına olan bağlantılarını krokiyle de göstermişti. Üsküdar 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda 55 sanıktan 8'i toplamda, 238 yıl 9 ay 15'er gün, 25 sanık da 2 yıl 6'şar aydan, 31 yıl 5 ay 15'er arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Diğer sanıkların ise beraatına karar verilmişti.