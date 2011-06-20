-HSYK'NIN YAZ KARARNAMESİ AÇIKLANDI ANKARA (A.A) - 19.06.2011 - Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), adli yargıda bin 816, idari yargıda da 254 hakim ve savcının yerini değiştirdi. Kurulun, internet sitesinde yer alan açıklamada, HSYK 1. Daire Başkanlığı'nın, 2011 Yılı Adli ve İdari Yargı Yaz kararnamelerine yönelik görüşmelerini tamamladığı belirtildi. Açıklamada, adli yargıda bin 816, idari yargıda da 254 hakim ve savcının yerini değiştirildiği bildirildi. Ataması gerçekleştirilenlerin isimlerinin de yer aldığı açıklamada, iş ve kadro durumu nedeniyle yerinde yetkili bırakılanlar hariç, ataması yapılan hakim ve savcıların, en geç 1 Temmuz Cuma gününe kadar tebligatlarını alarak görev yerlerinden ayrılmaları gerektiği kaydedildi.