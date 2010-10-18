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HSYK'NIN YARGITAY KONTENJANINDAN SEÇİLEN ÜYELERİ ANKARA (A.A)

18 Ekim 2010 15:06

-HSYK'NIN YARGITAY KONTENJANINDAN SEÇİLEN ÜYELERİ ANKARA (A.A) - 18.10.2010 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin istifasının ardından kurula Yargıtay kontenjanından katılacak 3 asıl ve 3 yedek üye bugün yapılan seçimle belli oldu. Buna göre, Yargıday 12. Hukuk Dairesi Üyesi Zeynep Nilgün Hacımahmutoğlu, Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyesi Ahmet Karayiğit ve Yargıtay 7. Hukuk Dairesi üyesi Ulvi Yüksel asil üyeliğe, Yargıtay 6. Ceza Dairesi Üyesi Erkan Öztürk, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi üyesi Ömer Hicri Tuna ve Yargıtay 13. Hukuk Dairesi üyesi Rahmi Ünal yedek üyeliğe seçildi. Seçimde, 3. asıl üye olarak belirlenen Ulvi Yüksel, halen HSYK üyesi olan Ali Suat Ertosun'un seçildiği tarihten itibaren başlayan 4 yıllık görev süresi dolduktan sonra kalan HSYK üyeliği süresini tamamlayacak.

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