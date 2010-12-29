-HSYK'NIN GENEL SEKRETERİ MEHMET KAYA ANKARA (A.A) - 29.12.2010 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreterliğine Mehmet Kaya, kurul için çalışacak Teftiş Kurulu Başkanlığına da Ahmet Can getirildi. Alınan bilgiye göre, HSYK bugün yaptığı toplantıda bazı birimler için görevlendirmeler yaptı. Buna göre, Genel Kurul Sekreterliğine Mehmet Kaya, genel sekreter yardımcılıklarına, Engin Durnagöl, Neslihan Ekinci, Muzaffer Bayram ve Nevzat Karababa getirildi. Kurulun Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Can, başkan yardımcıları Oktay Acu ve Selim Yıldız oldu.