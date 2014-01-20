HSYK'de son dakika sürprizi olur mu?

Hülya Karabağlı/ ANKARA

AKP, TBMM Adalet Komisyonu'nda 6 günlük maratonuna AKP'li Zeyid Aslan'ın uçan tekmesi, başlara isabet eden tablet ve yumrukların damgasını vurduğu Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yasa teklifini hafta içerisinde Genel Kurulu'na indirip görüşmeyi planlıyor. 21 Ocak Salı gününden itibaren görüşmelere başlanabileceği belirtiliyor. Temel kanun olarak iki bölüm halinde görüşülecek olan teklif, 6 ayrı kanunda değişiklik yapıyor. Görüşmelerin bu nedenle hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

HSYK Anayasa Komisyonu'nda

CHP ve MHP'nin başvurusu üzerine HSYK yasa teklifi tali komisyon olarak AKP'li Prof. Burhan Kuzu'nun başkanı olduğu Anayasa Komisyonu'nda ele alınacak. Komisyonun, teklifin geneli üzerine konuşmaların ardından AKP'nin çoğunluk oylarıyla maddeleri geçilmesinin önlenmesi bekleniyor.

Anayasa değişikliği sürprizi olur mu?

Kulislerde, AKP'nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in 'anayasa değişikliği' uyarısı ile Avrupa parlamentolarından gelen tepkilere rağmen geri atmayacağına dikkat çekiliyor.

Ancak TBMM Başkanı Çiçek'ten bir adım atılabilir mi tartışması da var.

Teklifle, HSYK'nın görev ve yetkilerinde değişiklik yapılıyor. Düzenleme yürürlüğe girdiği tarihte HSYK'da görev yapan Genel Sekreter, genel sekreter yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulu başkan yardımcıları, Kurul müfettişleri, tetkik hakimleri ve idari personelin görevleri sona eriyor. Ayrıca, Kurul Başkanvekili ve daire başkanlarının bu görevleri ile Kurul üyelerinin dairelerdeki görevleri de bitecek.