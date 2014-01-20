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HSYK'de son dakika sürprizi olur mu?

AKP'nin, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 'anayasa değişikliği' uyarısı ile Avrupa parlamentolarından gelen tepkilere kulak tıkayıp tıkamayacağı merak konusu

20 Ocak 2014 12:33

Hülya Karabağlı/ ANKARA

AKP, TBMM Adalet Komisyonu'nda 6 günlük  maratonuna AKP'li Zeyid Aslan'ın  uçan tekmesi,  başlara isabet eden  tablet ve yumrukların damgasını vurduğu Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yasa teklifini hafta içerisinde Genel Kurulu'na  indirip görüşmeyi  planlıyor. 21 Ocak Salı gününden itibaren görüşmelere başlanabileceği  belirtiliyor. Temel kanun olarak iki bölüm halinde görüşülecek olan teklif, 6 ayrı kanunda değişiklik yapıyor. Görüşmelerin bu nedenle  hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

 

HSYK Anayasa Komisyonu'nda

 

CHP ve MHP'nin başvurusu üzerine HSYK yasa teklifi  tali komisyon  olarak  AKP'li Prof. Burhan Kuzu'nun başkanı olduğu Anayasa  Komisyonu'nda ele alınacak.  Komisyonun,  teklifin geneli üzerine konuşmaların  ardından AKP'nin çoğunluk  oylarıyla maddeleri geçilmesinin önlenmesi bekleniyor. 

 

Anayasa değişikliği sürprizi  olur mu?

 

Kulislerde, AKP'nin  Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in  'anayasa değişikliği' uyarısı ile  Avrupa parlamentolarından gelen tepkilere rağmen  geri atmayacağına  dikkat çekiliyor.

Ancak TBMM Başkanı Çiçek'ten  bir adım  atılabilir mi  tartışması da var.

Teklifle, HSYK'nın görev ve yetkilerinde değişiklik yapılıyor. Düzenleme yürürlüğe girdiği tarihte HSYK'da görev yapan Genel Sekreter, genel sekreter yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulu başkan yardımcıları, Kurul müfettişleri, tetkik hakimleri ve idari personelin görevleri sona eriyor. Ayrıca, Kurul Başkanvekili ve daire başkanlarının bu görevleri ile Kurul üyelerinin dairelerdeki görevleri de bitecek.

 

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