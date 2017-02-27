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HSYK’dan yeni kararnameler

454 hâkim ve savcının yeri değiştirildi

27 Şubat 2017 22:27

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Birinci Dairesi’nin kararnamesiyle adli yargıda 427, idari yargıda 27 hâkim ve savcının görev yeri değişti.

HSYK'nin internet sitesinde, adli ve idari yargıda görev yeri değişen hâkim ve savcıların listesi yayınlandı.

Buna göre, adli yargıda 427 hâkim ve savcının yeni görev yeri belirlendi. Bu kişiler arasında, hâkim ve savcılıktan kendi istekleriyle ayrıldıktan veya emekli olduktan sonra tekrar mesleğe dönüş başvurusu yapan 88 hâkim ve savcı da bulunuyor.

İdari yargıda ise 27 hâkim ve savcının yeni görev yeri belirledi. Bu kişiler arasında da 8 eski hâkim ve savcı yer alıyor.

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