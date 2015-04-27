'HSYK, tahliye kararı veren o hâkimleri görevden alacak'

HSYK 2. Dairesi bu sabah Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan polisler ve Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında verilen tahliye krizi nedeniyle haklarında resen soruşturma açılan İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Metin Özçelik ve İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Mustafa Başer'in görevden alınmasını teklif etti.

HSYK müfettişlerinin toplantıda tahliyelerle ilgili ön rapor hazırladığı öğrenildi. Raporda tahliye kararı veren hakimlerin açığa alınmasının istendiği öne sürüldü.

HSYK'nın toplantıda Hidayet Karaca hakkında tahliye kararı veren 29. ve 32. Asliye Ceza Mahkemesi hakimlerinin görevden alınmasına karar vereceği öğrenildi.