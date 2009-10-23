HSYK'dan 'sınırda sorgu'ya tepki

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'ndan (HSYK) teslim olan PKK'lıların güvenlik zafiyeti nedeniyle sorgularının sınır kapısında yapılmasına tepki geldi: "Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri tüm şüpheli ve sanıklar hakkında aynı biçimde uygulanmalıdır."

Açıklamada, "Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri, tüm şüpheli ve sanıklar hakkında aynı biçimde uygulanmalıdır. Anayasamızın, mahkemelerin bağımsızlığı, hakimlik ve savcılık teminatyıla ilgili hükümleri de bu yaklaşımı zorunlu kılmaktadır" denildi.

Açıklamada, hakimler ve savcıların, CMK hükümlerini Anayasa'ya, yargı içtihatlarına ve yargı etiğine uygun biçimde yorumlamak ve uygulamak zorunda oldukları belirtilerek, "Aksine yaklaşım yorum ve uygulamalar, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun seçilmiş üyeleri tarafından dikkat ve titizlikle izlenmektedir" ifadesine yer verildi.

HSYK'dan, "Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan PKK-KONGRA/GEL terör örgütü mensuplarının biriken kalabalığın yolu kapatmaları nedeniyle Adliye'ye götürülmelerinin güvenlik zaafiyetine yol açabileceği ve toplumsal olaylara neden olabileceği gerekçesiyle sınır kapısında sorgularının yapılmasıyla ilgili" yazılı açıklama yapılması gereği duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri tüm şüpheli ve sanıklar hakkında aynı biçimde uygulanmalıdır. Anayasamızın, mahkemelerin bağımsızlığı hakimlik ve savcılık teminatıyla ilgli hükümleri de bu yaklaşımı zorunlu kılmaktadır. Hakimler ve Savcılar, CMK hükümlerini Anayasa'ya, yargı içtihatlarına ve yargı etiğine uygun biçimde yorumlamak ve uygulamak zorundadırlar.

Aksine yaklaşım yorum ve uygulamalar, Anayasamızın 159. Maddesi uyarınca mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre kurulan ve görev yapan hakimler ve savcılar yüksek kurulunun seçilmiş üyeleri tarafından dikkat ve titizlikle izlenmektedir."