HSYK'dan 'paralel yargı' soruşturması

Adalet Bakanlığı, HSYK 3. Dairesi'nin "Paralel Devlet Yapılanması Terör Örgütü" isimli yapının yargıdaki uzantıları olarak paralel bir yargı gücü oluşturdukları iddiasıyla yapılan ihbar üzerine, dosya açtığını ve müfettiş görevlendirildiğini" açıkladı.

Adalet Bakanı ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanı Kenan İpek, "Paralel devlet yapılanması terör örgütü (Fetullahçı terör örgütü)" isimli yapının yargıdaki uzantıları olarak paralel bir yargı gücü oluşturdukları iddiasıyla yapılan ihbar üzerine HSYK 3. Dairesince dosya açıldığını ve ortaya çıkabilecek sair hususların müfettiş tarafından incelenmesine karar verildiğini bildirdi.

Bakan İpek, imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nun 24 Mart 2015 ve 7 Nisan 2015 tarihli yazıları ile bir kısım hakim ve cumhuriyet savcıları hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yargı kuvveti içerisinde, organizasyonu ve hiyerarşik yapısı bulunan, devlet yargısına alternatif olarak ve örgütlü biçimde faaliyet gösteren, kendinden olmayan veya kullanamadığı ya da farklı düşünen kişileri yargı kararları ile operasyonların hedefi haline getiren, emniyet ve yargı üzerinden toplanan istihbarata göre örgütün üst düzey yöneticilerinin verdiği kararları icra eden, suç faili veya masum olduğuna bakılmaksızın bir çok kişiyi yargı eliyle mağdur eden, abartılı, ayrıntıya boğulmuş, gerçeklerin gizlendiği, kasıtlı, taraflı ve delilsiz davalar açan, topluma yönelik algıyı yöneten paralel devlet yapılanması terör örgütü isimli yapının yargıdaki uzantıları olarak paralel bir yargı gücü oluşturdukları" iddiasıyla ihbar yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, ihbar üzerine, HSYK 3. Dairesinin dosya açtığı ve bugün söz konusu iddia ile inceleme sırasında ortaya çıkabilecek sair hususların Kurul Müfettişi tarafından incelenmesine karar verildiği belirtildi.