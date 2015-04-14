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HSYK'dan 'paralel yargı' soruşturması

'Paralel Devlet Yapılanması Terör Örgütü' isimli yapının yargıdaki uzantıları...'

14 Nisan 2015 17:59

Adalet Bakanlığı, HSYK 3. Dairesi'nin "Paralel Devlet Yapılanması Terör Örgütü" isimli yapının yargıdaki uzantıları olarak paralel bir yargı gücü oluşturdukları iddiasıyla yapılan ihbar üzerine, dosya açtığını ve müfettiş görevlendirildiğini" açıkladı.

Adalet Bakanı ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu  (HSYK) Başkanı Kenan İpek, "Paralel devlet yapılanması terör örgütü (Fetullahçı  terör örgütü)" isimli yapının yargıdaki uzantıları olarak paralel bir yargı gücü  oluşturdukları iddiasıyla yapılan ihbar üzerine HSYK 3. Dairesince dosya  açıldığını ve ortaya çıkabilecek sair hususların müfettiş tarafından  incelenmesine karar verildiğini bildirdi.

Bakan İpek, imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Ankara Cumhuriyet  Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nun 24 Mart  2015 ve 7 Nisan 2015 tarihli yazıları ile bir kısım hakim ve cumhuriyet savcıları  hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yargı kuvveti içerisinde, organizasyonu  ve hiyerarşik yapısı bulunan, devlet yargısına alternatif olarak ve örgütlü  biçimde faaliyet gösteren, kendinden olmayan veya kullanamadığı ya da farklı  düşünen kişileri yargı kararları ile operasyonların hedefi haline getiren,  emniyet ve yargı üzerinden toplanan istihbarata göre örgütün üst düzey  yöneticilerinin verdiği kararları icra eden, suç faili veya masum olduğuna  bakılmaksızın bir çok kişiyi yargı eliyle mağdur eden, abartılı, ayrıntıya  boğulmuş, gerçeklerin gizlendiği, kasıtlı, taraflı ve delilsiz davalar açan,  topluma yönelik algıyı yöneten paralel devlet yapılanması terör örgütü isimli  yapının yargıdaki uzantıları olarak paralel bir yargı gücü oluşturdukları"  iddiasıyla ihbar yapıldığı kaydedildi. 

Açıklamada, ihbar üzerine, HSYK 3. Dairesinin dosya açtığı ve bugün  söz konusu iddia ile inceleme sırasında ortaya çıkabilecek sair hususların Kurul  Müfettişi tarafından incelenmesine karar verildiği belirtildi.

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