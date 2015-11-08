HSYK'dan 'paralel yapı' soruşturması; 100'ü aşkın hâkim görevden alınabilir

Gazetecileri, siyasetçileri, bürokratları usülsüz dinlediği iddia edilen 100’ü aşkın hâkim ve savcı için hukuki süreç başladı. HSYK’nın incelemelerinin sonucunda hâkimler için disiplin kararı uygulanabilecek ve ceza davası açılabilecek.

Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu’nun haberine göre Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başmüfettişi Yunus Nadi Kolukısa, yasadışı dinlemelere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Türkiye’de dinleme kararı vermekle yetkili olan 11 mahkemenin aldığı tüm kararları geriye dönük olarak topladı. Kolukısa, kararlarda gerçek isimlerin yazılmadığını saptadı ve telefon numaralarının kimlere ait olduğunu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) kayıtlarından karşılaştırdı.

Üçer aylık periyotlarla tekrarlanan ve 2 yıl süren dinleme skandalının, 2008 yılı başından 2009 yılı sonuna kadar devam ettiği, bazı ünlüler için 6 kez mahkeme kararı çıkartılarak yasadışı dinlemelerin sürdürüldüğü belirlendi. Mahkemelerin işlemlerinde yapılan incelemelerde de ‘terör ve organize suç örgütü üyeliği’ gerekçesiyle sahte isimlerle dinleme kararları alındığı belirlendi. Bunun üzerine telefon numaraları ve IMEI numaralarının kimlere ait olduğu TİB kayıtlarından karşılaştırıldı. Böylece iş dünyasının önemli isimlerinin, gazeteci, bürokrat ve siyasetçilerin ‘terör örgütü üyeliği’, ‘terör örgütü kurma’, ‘organize suç’ gibi suçlamalarla usulsüz olarak dinlendiğini tespit edildi.

Başmüfettiş Kolukısa’nın ortaya çıkardığı bilgilere göre, telefonu dinlenen ünlüler arasında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç’un eşi Caroline Nicole Koç, Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, iş adamları Hüsamettin Kavi, Mustafa Süzer, Mehmet Emin Karamehmet, Erol Altaca, Doğan Holding yöneticileri, TÜSİAD Başkan Danışmanı Memduh Karakullukçu gibi isimler vardı. İşadamı Karamehmet ‘terör örgütü’ suçlamasıyla 10 Ekim 2008’den 9 Haziran 2009’a kadar ‘Mehmet Kara’ adıyla yasaya aykırı biçimde teknik takibe alınmıştı. Caroline Nicole Koç’un telefonunun dinlenmesi kararı da üçer aylık zaman dilimlerinde tekrarlanmış ve 10 Temmuz 2008’den 30 Mart 2009’a kadar süren kararlarda ‘Canan…’ ve ‘Canan Koç’ gibi uydurma isimler kullanılmıştı. Koç için öne sürülen suçlamaysa ‘terör örgütü üyeliği’ydi.

2. Daire görüşecek

Kolukısa’nın raporu ışığında yasadışı dinleme taleplerini kabul ettiği belirlenen 100’ü aşkın hâkim hakkında HSYK harekete geçti. Bu hâkimler hakkında meslekten ihraç dahil disiplin cezalarına ilişkin talepler HSYK 2. Dairesi’nce önümüzdeki günlerde görüşülerek, karara bağlanacak. HSYK, hâkimler hakkındaki incelemeyi Anayasa’da güvence altına alınan ‘haberleşme hürriyeti’, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki (AİHS) ‘özel hayatın korunması’ ve Türk Ceza Kanunu’ndaki (TCK) haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu kapsamında yürütüyor.

Nasıl yargılanacaklar?

Hâkimler hakkında ayrıca ceza davası da açılabilecek. Hâkim ve savcılarla ilgili disiplin soruşturması gibi soruşturma ve kovuşturma (yargılama) iznini HSYK veriyor. HSYK 3. Dairesi’nin inceleme kararının ardından soruşturma açılıyor. HSYK 2. Dairesi yürütülen soruşturma sonrası yargılama izni veriyor. HSYK’nın kovuşturma izni verdiği hâkim, kıdemli yani birinci sınıf bir hâkim ve savcıysa yargılama TIR’ları durduran savcılarda olduğu gibi Yargıtay’ın ilgili dairesinde yapılıyor. Diğer hâkim ve savcılarsa savcılıklarca düzenlenen iddianamelerle ilgili mahkemelerde yargılanıyor.

HSYK’nın yürüttüğü yasadışı telefon dinlemeleriyle ilgili soruşturmada, bu şekilde telefonları dinlenen Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı da suç duyurusunda bulundu. Vuslat Doğan Sabancı, HSYK Başmüfettişi Yunus Nadi Kolukısa’nın daveti üzerine 22 Ekim günü İstanbul Adliyesi’ne giderek, telefonlarını müstear isimler üzerinden yasadışı usullerle dinlenmesine onay veren hâkimler hakkında Kolukısa’ya şikâyetçi oldu. Sözkonusu soruşturmada Vuslat Doğan Sabancı’nın terör örgütü üyesi gibi gösterilerek dinlendiği anlaşılmıştı.

Dinlenen isimlerin listesi ise şöyle:

Caroline Nicole Koç, Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, iş adamları Hüsamettin Kavi, Mustafa Süzer, Mehmet Emin Karamehmet, Erol Altaca, Doğan Holding yöneticileri, Doğan Holding Finans ve Fon Yönetimi Başkan Yardımcısı Mehmet Yörük, Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Karacan, Doğan Holding Mali İşler Başkan Yardımcısı Yener Şenok, Doğan Holding Avrupa Temsilcisi Hakan Genç, Doğan Dış Ticaret Yöneticisi Süleyman Kocakaya, eski Show TV Genel Müdürü Süleyman Serdar Çaloğlu, işadamı İbrahim Çağlar, Migros İletişim ve Bilgi Güvenliği Müdürü Ömer Lütfi Karagöz, eski Doğuş Grubu Genel Müdürü Cem Aydın, eski Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı ve eski milletvekili Orhan Birgit ve ressam Bedri Baykam.

Gazeteciler de listede

Mehmet Yakup Yılmaz, Yılmaz Özdil, Uğur Dündar, Zafer Mutlu, Ruhat Mengi, Aslı Aydıntaşbaş, Tufan Türenç, Mehmet Faraç, İsmail Küçükkaya, Ruşen Çakır, Mehmet Murat Yetkin, Metin Yüksel, Selahattin Sadıkoğlu, Abbas Güçlü, Şirin Payzın Acet, Faruk Bildirici, Oylum Talu, Mirgün Cabas, Engin Ardıç, İbrahim Yıldız, Özdemir İnce, Uğur Şevkat, Şükran Suna Vidinli, Arslan Bulut, Fevzi Mete Çubukçu, İbrahim Serdar Akinan, Nuri Çolakoğlu, Gülden Aydın, Sinem Vural, İlhami Melih Meriç, Nihat Genç, Bülent Çöltekin, Saynur Tezel Özgentürk, Selçuk Tepeli, Mustafa Şekeroğlu, Orhan Gökdemir, Amberin Zaman, İbrahim Özay Şendir, Rasih Yılmaz.