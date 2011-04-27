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HSYK'DAN HAKİM VE SAVCI ATAMALARI ANKARA (A.A)

27 Nisan 2011 12:28

-HSYK'DAN HAKİM VE SAVCI ATAMALARI ANKARA (A.A) - 27.04.2011 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK), bazı hakim ve savcı atamalarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığından İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hüsnü Hakan Yağız'ın ataması iptal edildi. Yağız, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi. Şebinkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Özkan, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığına getirilirken, Burdur Cumhuriyet Savcısı Türker İkibaş Şebinkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına; Şebinkarahisar Hakimi Arzu Özkan İnebolu Hakimliğine; Burdur Hakimi Ayça Beyza İkibaş da Şebinkarahisar Hakimliğine naklen atandı. Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığından Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Erdal Demir'in ataması iptal edildi. Adalet Başmüfettişliğinden İstanbul Cumhuriyet Savcılığına atanan Fatih Tok'un ataması iptal edildi. Tok, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına naklen atandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Vuraloğlu, Yargıtay Tetkik Hakimi Nazife Nazlı Atılgan, Ankara Hakimi Fatma Feyza Şahin, Yargıtay Tetkik Hakimi Faruk Ertaç, Yargıtay Tetkik Hakimi Halil Erdem, Yargıtay Tetkik Hakimi Mazlum Bozkurt, Yargıtay Tetkik Hakimi Erhan Şengün, Yargıtay Tetkik Hakimi Hüseyin Denizhan, Adana Hakimi Zekeriya Samancı, Yargıtay Tetkik Hakimi Hasan Yalçın, Çankırı Cumhuriyet Savcısı Akın Karakaş, Diyarbakır Hakimi Ömer Sevgiliocak, Türkiye Adalet Akademisi Müdür Yardımcısı Ahmet Özgüngör, Kızılcahamam Hakimi Ahmet Dönmez, Sinop Cumhuriyet Savcısı Nuri Gül ise Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına naklen atandı.

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