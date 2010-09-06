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HSYK'DAN DİNLEME İDDİASIYLA SUÇ DUYURUSU ANKARA (A.A)

06 Eylül 2010 21:08

-HSYK'DAN DİNLEME İDDİASIYLA SUÇ DUYURUSU ANKARA (A.A) - 06.09.2010 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Üyesi Ali Suat Ertosun, ''HSYK binasına yönelik, yasa dışı ortam dinlemesi yapıldığı'' iddiasıyla kurul olarak suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi. Ertosun, Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) yöneticilerinin bir süre önce HSYK'ya ziyarette bulunduğunu belirtti. Bu ziyarette yüz yüze yapılan konuşmaların daha sonra basın yayın organlarında yayınlandığını anlatan Ertosun, ''HSYK binasında yasa dışı ortam dinlemesi yapılması ve bunların basın yayın organlarında yayınlanması nedeniyle'' kurul olarak suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Bazı adliye ziyaretleri sırasında, hakim ve savcılarla yaptıkları görüşmelerin de Ağustos 2010'da önce internette, sonra başka basın-yayın organlarında yer aldığını ifade eden Ertosun, bununla ilgili, kendisinin ayrıca bir suç duyurusunda daha bulunduğunu söyledi. Ertosun, ''Suçun kaynağı, ortam dinlemesini yapanlar. Ancak, bunları yayınlayanlar da suçlu'' dedi. Ertosun, ''YARSAV Başkanı Emine Ülker Tarhan'ın kendilerine bir dosya verdiği ve bazı hakim ve savcıları fişlediklerine'' ilişkin haberlerin basında yer aldığını kaydederek, ''Bu dosya, resmi yollardan bize intikal ettirilmiş, Adalet Bakanlığına da verilmiştir. Dosyada, hakim ve savcıların mesleki sorunları yer almaktadır. 'Şunu fişleyelim, şunları şunları alalım, kadrolaşalım' diye bir şey yok'' açıklamasında bulundu. Türk Ceza Kanununun 132. maddesi, ''haberleşmenin gizliliğini ihlal'', 133. maddesi ''kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması'', 134. maddesi ise ''özel hayatın gizliliğini ihlal'' suçlarını düzenliyor.

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