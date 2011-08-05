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HSYK’dan Deniz Feneri savcılarına inceleme

HSYK, şike ve Deniz Feneri soruşturmaları için inceleme başlattı. Deniz Feneri savcıları "usulsüz yazışma” ve “evrakta sahtecilik”le suçlanıyor...

05 Ağustos 2011 03:00

T24 - HSYK, şike ve Deniz Feneri soruşturmaları için inceleme başlattı. Deniz Feneri savcıları "usulsüz yazışma” ve “evrakta sahtecilik”le suçlanıyor.  

Uğur Arslan serbest bırakıldıHakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 3. Dairesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Almanya'daki ''Deniz Feneri e.V.'' bağlantılı soruşturma kapsamında tutuklanan Zahid Akman ve Zekeriya Karaman'ın avukatının soruşturmayı yürüten savcılar hakkında yaptıkları şikayet üzerine konuyla ilgili inceleme başlattı. 

Görevlendirilen iki müfettiş, Cumhuriyet savcıları Nadi Türkaslan, Abdulvahap Yaren ve Mehmet Tamöz hakkındaki iddiaları araştıracak.

Soruşturmayı yürüten savcılar “usulsüz yazışma” ve “evrakta sahtecilik”le suçlanıyor.

Akman ve Karaman'ın avukatı ''Savcıların mahkeme kararında tahrifat yaptıkları'' gerekçesiyle şikayette bulunmuştu. 

Müfettişlerin bu sabah saatlerinden itibaren Ankara Adliyesi'ne gelerek soruşturmaya ait dosyaları inceledikleri öğrenildi. 

Deniz Feneri soruşturmasında aralarında eski RTÜK Başkanı Zahid Akman'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı. 


 

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