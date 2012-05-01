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HSYK'dan koruma vermeyen savcılara inceleme

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Mehmet İnce'nin, aleyhine boşanma davası açan eşi Ayşe İnce'yi 23 Nisan 2012 günü bıçaklayarak öldürmesiyle ilgili açıklama yaptı

01 Mayıs 2012 00:12

HSYK, Ayşe İnce cinayeti hakkında yaptığı açıklamada, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcılarının olayda ihmal ya da kusurlarının bulunup bulunmadığı konusunda inceleme başlatıldığını ifade etti.

 
HSYK, konunun 24 Nisan 2012 tarihinde basın yayın organlarında yer alması üzerine aynı gün yayınların suç duyurusunun kabul edildiği vurgulandı. 
 
İşte HSYK'ın açıklaması şöyle:
 
Üçüncü Daire tarafından işlem başlatıldığının anlatıldığı açıklamada şöyle denildi: "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında verilen tedbir kararlarının uygulanmasının takibi ile Ayşe İnce'nin eşi tarafından tehdit edilmesi üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, soruşturmayı yürüten ilgili Cumhuriyet savcılarının olayda ihmal ya da kusurlarının bulunup bulunmadığı hususlarının araştırılması amacıyla Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üçüncü Dairesi'nce 30.04.2012 tarihinde inceleme yapılmasına karar verilmiştir. 
 
Bilindiği üzere hakim ve Cumhuriyet savcıları hakkındaki isnatlara ilişkin araştırma, inceleme, soruşturma, kovuşturma izni verilmesi ile eğitim faaliyetlerinin yaptırılması ve bu faaliyetlere katılmalarına izin verme yetkisi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na aittir. Münferit bir olaydan yola çıkarak ve bir ihmal ya da kusur olup olmadığı tespit edilmeden, tüm hakim ve savcıları suçlayıcı şekilde açıklamalar yapılmasının, yargıya duyulan güveni zedeleyeceği açıktır. Bu tür olaylara ilişkin açıklama yapan yetkililerin, yargı bağımsızlığını ve yargıya duyulan güveni dikkate alarak gerekli hassasiyeti göstermeleri hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."
 

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