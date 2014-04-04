T24 LogoT24 Logo
Gündem

HSYK'dan 607 hakime yeni görev

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), 11 idari yargı ve 596 adli yargı hakiminin görev yerlerini belirledi

04 Nisan 2014 09:53

Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasının ardınadan, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda yapılan atamalar devam ediyor. HSYK 11 idari, 596 da adli yargı hakiminin görev yerlerini belirledi.

Bazı adli ve idari yargı hakimlerinin müstemir yetkileri incelenerek yeniden belirlendi. HSYK'nın konuya ilişkin kararı, internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, kapatılmadan önce 28 Şubat Davası'nı gören TMK'nın 10. maddesiyle yetkili Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Tayyar Köksal, yeni kurulan Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına getirildi.

CMK'nın 250. maddesiyle yetkili olan ve kapatılmadan önce derdest dosyaları bitirmekle yükümlü tutulan Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Dündar Örsdemir Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliğine, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Süleyman İnce ise Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliğine atandı.

Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Mehmet Öztunç yeni kurulan Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına getirildi.
 

ETİKETLER

hsykhakimatama607 hakimyeni görevözel yetkili mahkemeleratama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Tahran'dan havalanan Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağı düştü: 176 ölü...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24