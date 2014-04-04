HSYK'dan 607 hakime yeni görev

Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasının ardınadan, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda yapılan atamalar devam ediyor. HSYK 11 idari, 596 da adli yargı hakiminin görev yerlerini belirledi.

Bazı adli ve idari yargı hakimlerinin müstemir yetkileri incelenerek yeniden belirlendi. HSYK'nın konuya ilişkin kararı, internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, kapatılmadan önce 28 Şubat Davası'nı gören TMK'nın 10. maddesiyle yetkili Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Tayyar Köksal, yeni kurulan Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına getirildi.

CMK'nın 250. maddesiyle yetkili olan ve kapatılmadan önce derdest dosyaları bitirmekle yükümlü tutulan Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Dündar Örsdemir Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliğine, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Süleyman İnce ise Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliğine atandı.

Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Mehmet Öztunç yeni kurulan Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına getirildi.

