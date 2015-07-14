HSYK'dan 49 hâkim ve savcı hakkında görevden uzaklaştırma kararı!

HSYK 2. Daire haklarında soruşturma izni verilen 54 hâkim ve savcıdan 49'unun görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

HSYK, "Sözde Kudüs Ordusu Terör Örgütü" soruşturmasında usulsüz dinleme talep eden ve bu yönde karar aldığı iddia edilen 54 hakim ve savcıdan 49'unun görevden uzaklaştırılmalarına karar verdi.

HSYK 3. Dairesi, Selam-Tevhid Kudüs Ordusu soruşturmasında usulsüz dinleme iddiaları ile ilgili olarak 22 savcı ve 32 hâkim hakkında soruşturma izni vermişti. HSYK 2. Dairesi, müfettiş talebi üzerine soruşturma devam edene kadar 49 hakim ve savcının açığa alınmasına karar verdi.

HSYK, müfettişin 4 savcı ve 1 hakim hakkında ise açığa alma kararını yerinde bulmadı.

'Nesiller boyu kınansa yeridir'

HSYK 2. Dairesi Başkanı Mehmet Yılmaz, usulsüz dinleme kararı aldığı iddia edilen 49 hakim ve savcının görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili, "Hukuk dışı dinlemelerle hukuk devleti kavramı ve iddiamız tahrip edilmiştir. Bunu yapan ve yaptıranlar, nesiller boyu kınansa yeridir. Hukuksuz dinleme ayıbı artık gündemden çıkmalı. Hiç kimsenin hukuka aykırı dinlemelerin muhatabı olmaması lazım" dedi.