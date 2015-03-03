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HSYK’dan 17-25 Aralık savcılarına yargılama izni

HSYK, Zekeriya Öz’ün ise Dubai Tatili ve Fatih Belediyesi’yle ilgili işlemleri nedeniyle son savunmasını vermesini karara bağladı

03 Mart 2015 15:33

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2. Dairesi bu sabah toplandı ve açığa alınan 17-25 Aralık savcılarına yargılama izni verdi.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre HSYK, soruşturma sırasında savcılar hakkında "CMK’ya aykırı dinleme yaptıkları, tapeleri imha etmedikleri", Hakim Süleyman Karaçöl'e ise tüzel kişilerin malvarlıklarına da kuvvetli suç şüphesi olmadan el koyma kararı verdiği için yargılama istedi. HSYK, 17-25 Aralık Savcısı Celal Kara, Mahir Akkaş haklarındaki iddialardan yargılanacaklar.

Savcı Kara hakkında, CMK 128’e aykırı olarak tüzel kişiliklerin malvarlıklarına el koyduğu ve CMK 135’e aykırı olarak İçişleri eski Bakanı Muammer Güler ve oğlu ile Reza Zarrab ve eşi Ebru Gündeş arasındaki konuşmaları kayda aldığı ve sonrasında da imha ettirmediği gerekçesiyle kovuşturma izni verdi.

Hakim Süleyman Karaçöl’e de 7 gerçek ve 2 tüzel kişinin mal varlığına hiçbir kuvvetli suç şüphesi olmadan CMK’ya aykırı şekilde el koyma kararı verdiği için görevden uzaklaştırma kararı verilirken, kovuşturma izni de verildi. HSYK, Zekeriya Öz’ün ise Dubai Tatili ve Fatih Belediyesi’yle ilgili işlemleri nedeniyle son savunmasını vermesini karara bağladı. Ancak Öz’e, bu iki konuyla ilgili yargılama izni verilmesine gerek görülmedi.

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