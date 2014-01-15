HSYK’daki kritik değişikliğin perde arkası

Arzu YıldızAnkara

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Bakanlık Müsteşarı Kenan İpek’in bugün ilk kez katıldığı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Kurul toplantısında önemli görev değişiklikleri yapıldı. Adli Kolluk Yönetmeliği'nde yapılan değişikliği Anayasa'ya aykırı olduğu yolundaki HSYK açıklamasına muhalefet şerhi düşen isimler, HSYK'nın atama ve terfilere bakan 1. Dairesi'ne getirildi.

T24'ün aldığı bilgilere göre, toplantıda, HSYK’nın yapısında değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinin Anayasa'ya aykırı olduğu görüşünün de dile getirildiği öğrenildi. HSYK 1. Daire üyelerinin değiştirilmesi önerilirken tartışılan kanun teklifinin de geri çekilmesi önerildi.

Bakan Bozdağ bunu makûl karşılarken, durum oylamaya sunuldu. Oylamada, HSYK Genel Kurulu'nda kararlaştırılan Adli Kolluk Yönetmeliği değişikliğinin Anayasa'ya aykırı olduğu açıklamasında imzası olan 13 kişiden 7’si oylamada daire üyelerinin yer değişikliğini onayladı. Değişiklik, 7'ye karşı 13 oyla kabul edildi. Daire üyelerinin değişmesi konusunda "evet" oyu kullananlar arasında Ahmet Hamsici, İbrahim Okur, Ahmet Karayiğit, Nilgün Hacımahmutoğlu, Zeynep Kavlak, Ziya Özcan, Ulvi Yüksel bulunuyor.



Yargıda sürpriz kararname bekleniyor

Bu arada 1.Daire'nin önümüzdeki günlerde 2 bin kişiyi kapsayan yeni bir kararname hazırlayacağı da iddia edildi. Öte yandan, yapılan genel kurulda, HSYK 2. Dairesi Başkanı Nesibe Özer’in son dönemlerde yargıyı hedef alan açıklamalara, HSYK’nın yapısına ilişkin değişikliğe, 17 ve 25 Aralık’ta başlatılan yolsuzluk operasyonlarının sonrasında yaşan sürece dair tespitlerde bulunduğu aktarıldı. Özer’in konuşmasının kurul içerisinde olumlu karşılandığı ifade edildi.



Ne olmuştu?

Sadullah Ergin’in Hatay’dan belediye başkan adayı olması üzerine yeni kabinede Adalet Bakanı olarak görev alan Bekir Bozdağ ilk kez Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu’nda (HSYK) düzenlenen toplantıya başkanlık etti. Bu sabah (15 Ocak) yapılan toplantıda kritik kararlar alındı. HSYK 1 ve 2. Dairesi'nin üyelerinin yerleri değiştirildi. Söz konusu değişiklik önerisi Bakan Bozdağ’dan geldi. Alınan bilgiye göre, atama ve terfilere bakan birinci daireye Ahmet Berberoğlu ve Bülent Çiçekli getirildi. Yerlerine Rasim Aytin ve Halil Koç görevlendirildi.

Yer değişikliğinin 17 Aralık ve 25 Aralık’ta yolsuzluk iddialarıyla başlatılan operasyon sonrasında operasyonu yürüten savcılar Muammer Akkaş ve Zekeriya Öz’e ilişkin inceleme öncesi yapılması dikkat çekti. Değişiklikle getirilen isimlerin, HSYK'nın "Adli Kolluk Yönetmeliği değişikliğinin Anayasa'ya aykırı olduğu" açıklamasına muhalefet şerhi koyanlar olduğu öğrenildi. HSYK’nın bir önceki toplantısında İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı için de inceleme yapılması kararı alınmış, ancak Bakan Bozdağ bu incelemelere izin vermeyeceğini açıklamıştı.