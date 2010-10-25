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HSYK'DA YENİ DÖNEM ANKARA (A.A)

25 Ekim 2010 19:54

-HSYK'DA YENİ DÖNEM ANKARA (A.A) - 25.10.2010 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve 21 asıl üyenin katılımıyla yapılan HSYK'nın ilk toplantısı sona erdi. Bakan Ergin, HSYK'nın yeni binasında düzenlenen ve yaklaşık 2.5 saat süren toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ergin, toplantının 'güzel bir atmosferde' gerçekleştirildiğini söyledi.  Toplantıda kurulun geçici başkanvekilliği seçimi yapıldığını belirten Ergin, ''HSYK ile ilgili uyum yasaları yapılıncaya kadar'' Danıştay üyesi Ahmet Hamsici'nin kurulun geçici başkanvekilliğine seçildiğini bildirdi.  Ergin, toplantıda HSYK üyesi Ali Suat Ertosun ve Hüseyin Serter'in de aday olduğunu açıkladı.  Bakan Ergin, kurulun önceden olduğu gibi salı ve perşembe günleri toplanmaya devam edeceğini, bu çerçevede yeni üyelerden oluşan kurulun yarın toplanacağını ve gündemindeki konuları ele alacağını kaydetti.  Sadullah Ergin, HSYK uyum yasalarının da Bakanlar Kurulunda imzaya açıldığını bildirdi.

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