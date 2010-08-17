-HSYK'DA UNVANLILARIN ATAMASI GÖRÜŞÜLECEK ANKARA (A.A) - 16.08.2010 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Kadir Özbek, unvansız bin 274 hakim ve savcının atamasının yapıldığını, yarından itibaren de unvanlıların atanması için çalışacaklarını bildirdi. Özbek, 2010 yılı Hakim ve Savcı Atama Kararnamesi'ne ilişkin gerçekleştirdikleri çalışmanın ardından Dikmen Hakimevi'nden ayrılışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kadir Özbek, unvansız bin 274 hakim ve savcının atamalarına ilişkin açıklamayı HSYK'nın internet sitesinde kısa süre içinde yayınlayacaklarını bildirerek, ''Unvanlılar dışında olan Hakim ve Savcı arkadaşlarımızın atamasını yaptık. Kendilerine hayırlı olmasını diliyorum. Memleketimize de hayırlı olmasını diliyorum'' dedi. Bir gazetecinin ''kararname bir bütün olarak çıkacak demiştiniz neden kısmen çıktı?'' yönündeki sorusuna Özbek, ''Şimdi kararnamede asıl olan bütün olarak çıkması, ancak tamamlanan kısımların bulunduğumuz mevsim ve uzun süreden beri bekleniyor olması nedeniyle arkadaşlarımıza yönelik mağduriyete sebebiyet verilmemesi amacıyla tamamlanan kısımları yayınlamayı uygun gördük. Yarından itibaren de kalan kısmı görüşeceğiz'' diye konuştu. Özbek, unvanlı hakim ve savcıların atamasına ilişkin bir anlaşmazlığın olup olmadığının sorulması üzerine, ''Asıl olan anlaşmazlık olmamasıydı. Olmamasına da gayret ediyoruz'' yanıtını verdi. Böyle bir anlaşmazlığın olup olmadığı sorusuna ise Özbek, bir anlaşmazlığın olmadığını ifade etti. Devam etmekte olan bir çalışma olması nedeniyle kararnamenin içeriğine ilişkin daha fazla bilgi veremeyeceğini ifade eden Özbek, ''Arkadaşlarımızı olumsuz etkilenmesini istemeyiz. Tedirgin olabilirler. O sebeple, başka bir diyeceğim yok'' dedi. Özbek, ayrıca söz konusu kararnamenin bir an önce bitirilmesi için adli tatilde de çalıştıklarını belirtti.