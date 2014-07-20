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HSYK'da 'Özel yetkili sulh hâkimlikleri' tepkisi

Kaldırılan özel yetkili mahkemelerden daha çok yetkiye sahip olarak düzenlenen sulh hâkimliklerine yapılan atamalara hâkim ve savcılar tepkili

20 Temmuz 2014 20:39

HSYK, 16 Temmuz'da yetki kararnamesini açıkladı. HSYK’nın "kıyım kararnamesi" olarak nitelendirilen yaz kararnamesinden sonra, yetki kararnamesinde de usulsüz birçok yetkilendirme yapıldığı öne sürüldü. 

"Hükümetin yargıyı tek elde tutmak, kendisi hakkındaki soruşturmaları kapatıp, diğer soruşturmaları da yönlendirmek istediği" iddialarına yol açan kanunu değiştirerek getirdiği sulh hâkimliklerine, HSYK tarafından yapılan yetkilendirmelerde, kararnamede olduğu gibi usule ve kıdeme uygun olmayan atamalar dikkat çekti.

Özellikle Afyon, Çorum, Malatya, Ordu ve Sivas gibi il merkezlerine görevde henüz 5 yılını doldurmamış hakimlere ve avukatlıktan hakimliğe geçenlere sulh hakimliği yetkisi verildiği, ayrıca yine İstanbul’da daha önce hükümet yanlısı ve başbakan hayranı olduklarını facebook ve diğer sosyal medyada açıklamış olan hakimlerin de sulh hakimi olarak yetkilendirildikleri görüldü.

Kaldırılan özel yetkili mahkemelerden daha çok yetkiye sahip olarak düzenlenen ve yargı camiasında özel yetkili sulh mahkemesi olarak nitelendirilen bu hâkimliklere yapılan atamalar ve diğer usulsüz yetkilendirmeler, hâkim ve savcıların buluşma yeri olan adalet.org isimli internet sitesinde de ağır bir şekilde eleştirildi.

Adalet.org sitesinin kurucusu da olan hâkim Aydın Başar, yapılan yetkilendirmelerin özel bir nedeni yoksa tamamen keyfi olarak uygulandığını, ünvanlı görevlerin bir saygınlığının kalmadığını, siyasetle gelip, siyaseten katl ile gidildiğini belirterek, hakim ve savcıların bir oyunun piyonları gibi olduklarını, ne kimliklerinin, ne onurlarının, ne mesleki liyakatın kaldığını ifade ederek son kararname ve yetkilendirmeye eleştiriler getirdi.

Hâkim Mustafa Tarık Şentuna ise, kendisinin tutuklama konusunda kitabı ve insan hakları hukukuna ilişkin çalışmaları olduğunu, ceza adalet sisteminin geliştirilmesi projesinde tutuklama grubunda görev aldığını; hatta Koruma Tedbirleri Hâkimliği kurumunun ihdasını kendilerinin önerdiğini buna rağmen sulh hakimliği yetkisi verilmediğini, insan haklarını ihlal etmemek için kurulduğu söylenen Sulh Ceza Hâkimliklerinin amacının bu yetkilendirmelerle farklı mı olduğu sorusunu gündeme getirdi.

Bir diğer hâkim Özgür Yalçın da özel yetkili mahkemelerin, özel yetkili sulh hakimliklerine dönüştürüldüğünü yazdı.

Savcı Evren Özmen ise, yapılan yetkilendirmelerdeki usulsüzlüklere farklı bir boyut getirerek, Adalet eski Bakanı Sadullah Ergin ile Başbakan arasında geçtiği iddia edilen telefon görüşmesine atıf yaptı. Savcı Özmen, Bakanın, telefonda Başbakana 2000 kişi aldık diye malumat verdiğini, sicillere bakılınca yetkilendirmelerde bu görüşmenin gereğinin yapıldığını, yeni atanan hakimlerin bu göreve uygun görüldüklerini, bu kişilerden atamayı yapanlar tarafından çok şey beklendiğini ifade etti.

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